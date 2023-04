I 5 segni zodiacali che fanno cilecca sotto le lenzuola, ecco la classifica. Povero il tuo partner se sei tra questi

I segni zodiacali spesso dicono molto del carattere di una persona. Sapere che si è nati sotto un determinato segno racconta molto di noi, in termini generali. Non solo simpatia o intelligenza, ma anche le nostre capacità di amatori. Infatti, se le nostre performance non sono il massimo, molto dipende anche da quando siamo nati. Scopri se sei tra i 5 meno bravi.

L’oroscopo ha conquistato un ruolo importante nelle giornate di milioni di italiani. Che, anche solo per curiosità, gli danno un’occhiata, magari di sfuggita, sperando che gli astri possano riservare loro buone notizie. E ci sono persone che si fanno condizionare molto dai segni zodiacali, al punto da indirizzare anche le proprie scelte di vita.

I segni zodiacali, però, non influenzano solo l’oroscopo del giorno, quello che siamo abituati a leggere. Essere nati in un determinato mese, sotto l’influenza degli astri, ha ripercussioni sul nostro carattere. Essere, insomma, più intelligenti, simpatici, musoni, affascinanti non è solo questione di Dna, ma anche di zodiaco. Val la pena ribadire che non vuol dire che se lo Scorpione è seducente, come caratteristica, allora tutti i nati di quel segno lo saranno.

Attenzione a non prendere tutto per oro colato quando vi dicono che il vostro segno ha determinate caratteristiche

Significa, solamente, che sarà più facile trovare, come carattere, questo aspetto rispetto ad un altro. Poi, ovviamente, ogni persona ha la sua storia e lì, le stelle, poco possono fare. Insomma, Gemelli è il segno più intelligente dello zodiaco e ci sono altri che sono i meno intelligenti, ma attenzione a non generalizzare.

Così come ci sono alcuni segni zodiacali che sono i più longevi al Mondo, destinati a vivere più di altri. Il che non vuol dire che, automaticamente, chi appartiene a questi segni vivrà più di 80 anni. Meglio ribadire che si tratta di caratteristiche del segno, ovvero che molti nati sotto quel segno hanno questo tratto in comune.

Ecco qual è quello da invidiare sotto le lenzuola

Ecco allora che individuare i 5 segni zodiacali che fanno cilecca sotto le lenzuola non vuol dire che tutti siano meno portati a letto. Ci sono, ovviamente, tante eccezioni, sia in negativo, sia in positivo. Partiamo dal migliore. Se sei nato sotto il segno del Leone allora complimenti.

Secondo gli astri, infatti, il Leone, animato dalla passione, è quello che dà il meglio con il suo partner. Quello che, rispetto ad altri, non ha paura di sperimentare cose nuove, trascinando il suo compagno di avventura. Una carica erotica che gli fa comandare il gioco. All’altro non resta che eseguire.

I 5 segni zodiacali che fanno cilecca sotto le lenzuola. Scopri se sei fra questi

E vediamo la classifica negativa, di quelli che sono meno portati. L’Ariete è quinto. Il suo problema è che si limita a fare il compitino. Non ama improvvisare. Al massimo, si adegua all’altro. Che noia. Quarto posto per la Vergine. Il problema? Troppo metodica e perfezionista. Deve essere tutto come dice lei, neanche fossimo in caserma. E al partner scappa ogni fantasia.

Terza posizione per la Bilancia. Qui, entra in gioco il fatto di essere un segno falso e che sta sulle sue. Non dice mai come stanno le cose, mandando in crisi il partner che non sa se stia fingendo o altro. Secondo posto per i Gemelli, che saranno anche i più intelligenti, ma sotto le lenzuola non serve mettere a disagio il partner. Anzi, a volte, farlo sentire usato. Primo posto, purtroppo, per il Sagittario. Stanno in silenzio, anche nei momenti più intimi. Si fanno condizionare da mille paturnie, finendo per fare cilecca.