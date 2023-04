La settimana appena conclusasi era iniziato col botto. Contrariamente a quanto dichiarato in precedenza, infatti, l’OPEC+ ha deciso il taglio nella produzione del petrolio provocando un’apertura in gap up di circa il 6%. Chiaramente un forte colpo a chi puntava al ribasso. Ma veramente adesso la strada è tutta al rialzo? Quale ostacolo separa il petrolio da quota 100 $? Come vedremo le cose non stanno proprio benissimo per l’oro nero che nel corso di tutta la settimana ha mostrato una certa debolezza che deve far pensare chi pensa tutto sul rialzo?

Indice dei contenuti Perché dopo lo scatto iniziale la corsa del petrolio si è immediatamente fermata?

Quale ostacolo separa il petrolio da quota 100 $? Le indicazioni dell’analisi grafica

Time frame giornaliero

Time frame settimanale Perché dopo lo scatto iniziale la corsa del petrolio si è immediatamente fermata? Il problema è che le cattive notizie per il petrolio sono state superiori a quella del taglio della produzione nei Paesi dell’OPEC+. A limitare i guadagni, infatti, hanno contribuito i dati sul mercato del lavoro statunitense, che hanno evidenziato un rallentamento della crescita economica, e la crescita del settore dei servizi negli Stati Uniti, più lenta del previsto. La paura degli operatori è evidente dal mercato delle opzioni. Gli acquirenti di opzioni put, che coprono il rischio di ribasso, infatti, sono stati più attivi degli acquirenti di opzioni call, che scommettono sull’aumento dei prezzi. Questo dato, in sintesi, implica che gli operatori temono che i prezzi possano scendere. Quale ostacolo separa il petrolio da quota 100 $? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio ha chiuso la seduta del 6 aprile a quota 80,70 $, in rialzo dello 0,11% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un rialzo del 6,65% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Nel breve tutti gli indicatori sono impostati al rialzo. Le quotazioni, quindi, puntano all’obiettivo in area 78,64 $. Questo livello già in passato ha frenato l’ascesa del titolo il cui futuro dipenderà molto da quanto accadrà in prossimità di questo livello.

Time frame settimanale

Nonostante il forte rialzo le quotazioni si sono nuovamente fermate i prossimità di area 82,72 $ che a livello settimanale sta frenando l’ascesa dei prezzi dal novembre 2022.

Solo il superamento di questo livello in chiusura settimanale potrebbe spingere le quotazioni verso area 100 $.

