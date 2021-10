Il computer ha subito grandi cambiamenti nel corso degli anni e i modelli nuovi sono sempre più avanzati. Siamo passati dal computer fisso, grande e pesante, al portatile, piccolo, leggero e trasportabile ovunque.

Un tempo, l’uso di internet era un privilegio di pochi, qualcosa di non accessibile alla maggioranza e che suscitava la curiosità di chiunque. Oggi le cose sono radicalmente cambiate e l’accesso alla rete è alla portata di tutti. Basti pensare alla possibilità di lavorare e studiare da casa o di utilizzare il pc come una televisione, guardando film, serie tv e programmi vari.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Veloce, multifunzionale e bello anche alla vista, la nostra macchina automatizzata sembra a dir poco perfetta. Tuttavia, può capitare che si verifichi un intoppo proprio quando dobbiamo partecipare ad una riunione via Zoom o Skype. Nessuno ci vede e ci sente dall’altro lato dello schermo, ma non riusciamo a trovarne la causa. Che facciamo?

Se fotocamera e microfono del pc non funzionano l’insospettabile problema potrebbe essere proprio questo

Quando si verifica un problema tecnologico, siamo soliti pensare alle cose più gravi. In casi come questo, difatti, crediamo che fotocamera e microfono siano andati in tilt e che solo un esperto potrà risolvere il nostro problema.

Attenzione, perché non sempre la causa è quella più estrema, perché potrebbe trattarsi di qualcosa di insospettabile.

E se la causa fosse proprio sotto il nostro naso? Spesso la soluzione è quella più semplice, non quella più complicata. Infatti, se fotocamera e microfono del pc non funzionano l’insospettabile problema potrebbe essere proprio questo: la tastiera.

Le abbiamo snobbate credendo di sapere già tutto del computer, ma le lezioni di informatica erano molto più importanti di quanto credessimo. E se le avessimo seguite come di dovere, avremmo imparato che i tasti del pc sono fondamentali per attivare o disattivare certe funzioni.

Attivare o disattivare con un click

Potrebbe accadere che clicchiamo un tasto per errore, senza rendercene conto. Dobbiamo considerare che le tastiere dei nuovi pc portatili sono molto leggere e sensibili al tatto.

Forse pochi sanno che alcune funzioni dipendono dai tasti più piccoli che troviamo in alto. Così, con F1 regoliamo l’audio, con F7 impostiamo la modalità aereo e con F11 e 12 regoliamo la luminosità. Ma andiamo adesso ai nostri tasti di interesse: F4 e F8. Con il primo attiviamo e disattiviamo l’audio, mentre con il secondo facciamo lo stesso ma con la fotocamera.

Sembrerà banale, tuttavia non è così scontato come crediamo, perché le stesse impostazioni del pc danno per scontata questa opzione. Ciò significa che se non riusciamo a vederci in video e controlliamo la possibile causa tra le impostazioni, il pc potrebbe non rilevare nulla.

Beh, al prossimo intoppo controlleremo la tastiera prima di chiamare l’amico informatico di fiducia.