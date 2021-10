Anche l’occhio vuole la sua parte e, soprattutto quando c’è qualcosa che brilla, è il primo ad accorgersene.

A volte infatti un buon outfit, anche se studiato seguendo i nostri consigli moda per essere glamour anche in inverno, potrebbe non bastare.

Ci sono accessori in grado di completare o addirittura stravolgere completamente tutto il look.

Non stiamo parlando soltanto di articoli di alta gioielleria, d’oro e d’argento, ma anche del vastissimo mercato di bijoux e bigiotteria.

Non è necessario, infatti, spendere cifre esorbitanti per avere indosso qualcosa di particolare ed allo stesso tempo di buona qualità.

Tuttavia, a volte la buona qualità potrebbe non bastare ad evitare il deterioramento di anelli, bracciali e collane.

Ottone, acciaio placcato o rodiato sono esposti ad una facile ossidazione, soprattutto se la manutenzione non è delle migliori.

5 comunissimi errori da evitare per mantenere lucida e splendente la bigiotteria ed un trucchetto per pulirla

A volte siamo proprio noi con le nostre cattive abitudini a contribuire alla rovina dei nostri gioielli, magari proprio quelli a cui siamo tanto affezionate.

Vediamo quindi quali sono i 5 comunissimi errori da evitare per mantenere lucida e splendente la bigiotteria ed un trucchetto per pulirla.

Indossarla mentre facciamo le pulizie

I prodotti per le pulizie spesso contengono agenti estremamente aggressivi, che possono compromettere materiale e colore di anelli e bracciali.

Occhio a profumi, creme e prodotti per capelli

Anche in questo caso è importante evitare di spruzzare direttamente profumi alcolici su polsi e collo se abbiamo indosso i nostri bijoux.

Allo stesso modo anche il contatto con creme, lacche e prodotti per capelli potrebbe causarne l’ossidazione.

Riporla tutta nello stesso contenitore

Lo sfregamento potrebbe infatti comportare graffi e nodi difficili da sciogliere senza danneggiare catene e ciondoli.

Attenzione anche a queste abitudini e segniamo questo trucchetto

Indossarla mentre si dorme

Catenine ed orecchini potrebbero non resistere ai nostri movimenti notturni o peggio ancora impigliarsi a lenzuola, cuscini e capelli.

Indossarla mentre si fa sport

Anche il sudore ha una componente acida che a lungo andare potrebbe essere nociva per la brillantezza dei nostri gioielli.

Evitare di commettere questi piccoli ma “letali” errori potrebbe rendere eterna la nostra bigiotteria.

Nonostante questo, può capitare, con l’utilizzo quotidiano e protratto nel tempo, di trovarla opaca e leggermente annerita.

Un trucchetto per pulirla, da utilizzare con parsimonia, è quello di mettere i bijoux in un pezzo di carta d’alluminio con acqua calda e bicarbonato.

Basterà chiudere accartocciando i lembi e lasciare riposare per circa 10/15 minuti. Saranno sufficienti per donare nuova vita alle nostre gioie.