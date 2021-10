È sufficiente una previsione di crescita degli utili di oltre il 100% per investire sul titolo Agatos? La domanda è quanto mai opportuna visto l’andamento del titolo degli ultimi mesi. Basti pensare che tra febbraio e giugno 2021 le azioni Agatos hanno avuto un’escursione massima, intesa come distanza minimo-massimo, di periodo del 28% circa. Questa escursione, poi, si riduce al 14% se si considera il periodo da inizio agosto a oggi.

Questo stato di cose non fa che rendere sempre più attuale il report di agosto quando scrivevamo di Un titolo azionario sempre in bilico tra l’esplosione rialzista e il tracollo.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Allo stato attuale convivono sul titolo due proiezioni. Quella ribassista (linea tratteggiata) vede il suo livello chiave in area 0,934 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 0,718 euro. Gli obiettivi successivi sono indicati in figura e si trova in area 0,376 euro (II obiettivo di prezzo) e 0,026 euro (III obiettivo di prezzo).

La proiezione rialzista (linea continua), invece, ha il suo livello chiave in area 0,982 euro. Una chiusura settimanale superiore a questa resistenza aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi indicati in figura. Quello più vicino si trova in area 1,13 euro, mentre la massima estensione del rialzo passa per area 1,6 euro.

Per le prossime settimane, quindi, prestare molta attenzione alla rottura di uno dei seguenti livelli: 0,934 euro e 0,982 euro.

La valutazione di Agatos

Dal punto di vista dei fondamentali qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni Agatos risultano essere sopravvalutate. Si salva solo il Price to Book ratio che esprime una sottovalutazione del 35%.

Un aspetto molto interessante del titolo è legato alle prospettive di crescita degli utili. Allo stato attuale, infatti, le attese sono per una crescita media annua per i prossimi tre anni del 100% circa, un livello molto superiore a quello dei suoi competitors.

Va anche detto, però, che il titolo viene da una situazione molto difficile. L’azienda, infatti, ha riportato un risultato debole nel primo semestre 2021 con un aumento delle perdite (+366%) anche se i ricavi sono migliorati del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

È sufficiente una previsione di crescita degli utili di oltre il 100% per investire sul titolo Agatos? Le indicazioni dell’analisi grafica

Agatos (MIL:AGA) ha chiuso la seduta del 16 agosto a quota 0,939 euro in ribasso dello 0,74% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale