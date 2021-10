Lo scorso febbraio, il Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato due bandi per reclutare rispettivamente 375 e 25 collaboratori. Nel dettaglio, si tratta di 375 collaboratori di amministrazione, contabili e consolari e di 25 collaboratori tecnici per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra.

Già a quel tempo, i nostri esperti avevano illustrato tutti i dettagli relativi ai requisiti per partecipare e alle prove da svolgere. Tuttavia, come ben sappiamo, quando si ha a che fare con i concorsi pubblici, spesso i tempi si dilatano e ciò non dipende necessariamente dall’amministrazione. Il Covid e lo stato di emergenza hanno costretto la PA a rivedere i processi di selezione e le modalità di espletamento delle prove concorsuali. Questa revisione ha richiesto alcuni mesi, ma adesso sembra che la situazione vada migliorando. Difatti, risale a pochissimi giorni fa l’avviso in Gazzetta ufficiale relativo ai due bandi in esame e vediamo cosa prevede.

Occhio all’avviso fresco fresco di pubblicazione per 400 diplomati in vari ambiti

Disponibile nella Gazzetta ufficiale del 22 ottobre alla sezione “Concorsi ed esami”, la pubblicazione riguarda le tempistiche dei vari step dell’esame. Non si conoscono ancora alcuni dettagli specifici, che saranno pubblicati sul sito del Ministero a partire dalla settimana in corso. Tali dettagli hanno a che fare con le modalità di espletamento della prova preselettiva che, secondo quanto pubblicato, si svolgerà da remoto.

L’Amministrazione ha comunicato che non si procederà alla pubblicazione di una banca dati, diversamente da altri concorsi. Ciò significa che il superamento dell’esame dipenderà esclusivamente dallo studio dei manuali e dall’esercitazione con i quiz. Andiamo ora alle date delle prove e alla relativa suddivisione dei candidati in base alla prima lettera del cognome.

Suddivisione dei candidati e data delle prove preselettive

Le prove inizieranno il 15 novembre e si concluderanno il 1° dicembre, per un totale di 13 giorni. Ogni giornata prevede 4 sessioni, dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

L’elenco degli aspiranti segue l’ordine alfabetico, per cui si inizierà dai candidati il cui cognome inizia per A.

Il Ministero pubblicherà entro il giorno 15 dicembre i nominativi di coloro che hanno superato brillantemente questa prima fase selettiva.

Per ogni ulteriore dettaglio, si consiglia di controllare frequentemente la sezione Concorsi del sito internet del Ministero.

