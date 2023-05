Si può investire e guadagnare il 1.085%? Ecco il titolo che ha realizzato questa strepitosa performance

Una delle regole principali dell’investimento è la diversificazione, ovvero l’investimento del capitale in diversi asset finanziari come obbligazioni, azioni, materie prime e liquidità. Per diversificare su mercato azionario a volte può bastare un solo strumento.

Nel 2000, Harry Brown scrisse un libro in cui spiegava come dovesse essere composto un portafoglio perfetto. Il portafoglio perfetto, oltre a titoli monetari ed obbligazioni, prevede anche un 25% di azioni. Questo tipo di diversificazione ha avuto un rendimento costante positivo negli ultimi decenni.

Investire in titoli liquidi e obbligazioni è abbastanza semplice, ad esempio, orientandosi su conti di deposito o titoli di Stato. Tuttavia, investire sul mercato azionario è più complesso, poiché scegliere le azioni su cui puntare non è facile. Spesso si usa il termine “gioco in Borsa”, ma in realtà l’investimento sul mercato azionario richiede professionalità. Non è un caso che le statistiche indichino che oltre l’80% di chi fa trading in Borsa perda del capitale. Quindi, come si può investire e guadagnare sul mercato azionario?

Una soluzione per investire sui mercati azionari

Investire in Borsa può essere una sfida, soprattutto se stai cercando di investire efficacemente il 25% del tuo portafoglio sul mercato azionario. Una soluzione potrebbe essere l’acquisto di fondi azionari. Questo tipo di investimento è relativamente semplice, anche se richiede comunque di scegliere il settore su cui puntare. Tuttavia, non dovrai preoccuparti di selezionare i titoli da acquistare ogni volta, poiché un gestore farà questo lavoro per te.

Ma ci sono alcune variabili da considerare. I fondi di investimento possono avere costi di commissione elevati, che possono raggiungere anche il 3% o 4% annuo del capitale investito. Inoltre, in alcuni casi, i rendimenti possono appena superare questa soglia, il che significa che potresti finire per perdere denaro. Infine, i fondi di investimento possono avere performance deludenti, in alcuni casi inferiori all’andamento del listino di riferimento.

Si può investire e guadagnare addirittura il 1.085% puntando su un ETF

Un’alternativa ai fondi potrebbero essere gli ETF, ovvero gli Exchange Traded Fund. Questi strumenti sono acquistabili sul mercato azionario come azioni, ma in realtà fungono come fondi di investimento. Infatti permettono di puntare su un paniere di azioni a costi decisamente più bassi rispetto ai fondi tradizionali. Per la scelta si potrebbe puntare su un ETF con performance storiche positive, come ad esempio il QQQ di Invesco (Isin: IE0032077012). Questo ETF replica l’andamento dell’indice Nasdaq 100, composto dai 100 titoli tecnologici americani più capitalizzati.

L’ETF Invesco QQQ negli ultimi 20 anni ha avuto un rendimento totale del 1.085%, con un aumento di valore costante tranne che per lo scorso anno, quando ha subito una perdita superiore al 50%. Tuttavia, da inizio 2023, il titolo ha riguadagnato il 20% dai minimi di dicembre 2022.

Quindi la performance storica di un’azione come di un fondo può aiutarci nella scelta, ma con prudenza. È importante ricordare che le performance passate non sono garanzia di guadagni futuri.