Come eliminare velocemente le formiche anche dagli angoli più insidiosi della casa, cucina compresa!

In campagna o in città, le formiche tendono a invadere le nostre case. In alcuni periodi dell’anno, poi, si moltiplicano e sono davvero insistenti. Ecco come allontanarle velocemente con dei trucchi casalinghi facili e naturali.

Durante la primavera e l’estate, le formiche amano scorrazzare in casa, soprattutto in cucina, nell’intento di trovare qualcosa di buono da mangiare (o da trasportarsi nella loro tana). Per questione di rapidità ed efficacia, in genere, si acquistano spray e prodotti chimici. Tuttavia, si può risolvere il problema anche con metodi naturali, più economici e meno invasivi. Ideali per chi ospita in casa animali domestici, oppure ha bambini.

Sicuramente, convivere con una colonia di formiche non è certamente una cosa piacevole, soprattutto quando queste si fiondano sopra ogni briciola o residuo di cibo presente in casa. Far allontanare le formiche dalla nostra abitazione non è sempre così facile. Inoltre, la loro presenza nei mobili della cucina o vicino ai muri di casa può essere causata da diversi fattori. Tali insetti possono arrivare in casa a causa di un’infestazione nell’edificio, oppure tramite piante, dalla strada o dal giardino. Ciò che le attira è principalmente il cibo ed è per questo che la cucina è l’ambiente più colpito. Attenzione, però, perché anche crocchette o cibo per cani o gatti può attirare le formiche. Dunque, in caso di “avvistamento”, è meglio correre subito ai ripari.

Come eliminare velocemente le formiche? Ecco i rimedi più efficaci

Dopo i trucchetti per allontanare le formiche e gli afidi dall’orto, ecco i migliori stratagemmi per eliminare gli insetti dalla cucina. Ovviamente, il primo banale, ma utilissimo consiglio è quello di non lasciare briciole in terra. Quindi, lavare sempre i piatti, sbattere la tovaglia nella pattumiera e spazzare sempre dopo aver mangiato o cucinato. A questo punto, possiamo sfoderare le armi più efficaci. Se vogliamo puntare su prodotti naturali, il rimedio migliore pare essere quello composto da cannella, peperoncino in polvere, pepe macinato e chiodi di garofano. Un mix letale di profumi che odori che riescono a diventare un vero deterrente per le formiche. Basterà, quindi, cospargere la zona infestata dalle formiche con questi ingredienti per allontanarle in pochi minuti.

In molti si domandano, come eliminare velocemente le formiche in poco tempo e con pochi ingredienti, magari con qualcosa che abbiamo già in casa. In questo caso, il sale grosso può tornare molto utile. Cospargerne una manciata vicino al formicaio farà in modo di mettere gli insetti in fuga.

Tra i rimedi più gettonati sul web abbiamo anche il caffè in polvere. Infine, una miscela composta da acqua e sapone eliminerà ogni traccia e odore di cibo.

Cosa fare quando l’infestazione è massiccia e persistente

Quando le formiche sono molte, probabilmente, i rimedi suggeriti non saranno determinanti per il loro allontanamento definitivo. In questi casi, sarà necessario rivolgersi a una ditta specializzata in disinfestazioni. Oggigiorno, i rimedi proposti dalle ditte sono molteplici e anche non dannose per gli ambienti. Per prevenire il problema, invece, si consiglia di versare dell’aceto bianco (ottimo ingrediente anche per la pulizia di persiane e tapparelle) in un contenitore spray e vaporizzarlo negli angoli di porte e finestre. L’aceto funzionerà da repellente.