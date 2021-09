I Lettori che vogliono mettersi davanti alla TV e godersi la partita della loro squadra del cuore hanno diverse alternative. Una di queste è Dazn, il noto servizio di streaming che al momento detiene i diritti per tutti gli incontri di campionato.

La piattaforma, ultimamente, è stata colpita da diversi problemi tecnici. Durante i match del 23 settembre, giornata in cui si giocavano i posticipi di Serie A tra Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, Dazn è rimasto offline per circa 35 minuti.

Molti utenti, che hanno provato a collegarsi per guardare i posticipi, si sono infatti trovati davanti una schermata nera. Ma a tutela dei consumatori è opportuno sapere che se Dazn non funziona e non si riescono a vedere le partite, si può avere il rimborso. Oggi ProiezionidiBorsa spiegherà ai Lettori come fare.

Come recuperare i soldi spesi

L’errore, che Dazn segnalava con il codice 10000, compariva sia su applicazione che su browser Web e invitava gli utenti a chiudere tutto e riaprire.

Molti utenti che hanno provato a collegarsi per vedere i loro beniamini giocare, però, si sono persi quasi l’intero primo tempo. Era già successo anche nelle prime due giornate di campionato. Il colosso inglese aveva fatto sapere di essere corso ai ripari e aver risolto i problemi di connessione.

Il Garante delle Comunicazioni ha già avviato un’istruttoria sulle TV via streaming e su presunte rilevazioni irregolari. Tutto sembrava essere stato risolto, visto che terza e quarta giornata erano state tranquillamente fruibili. Il disservizio si è però ripresentato il 23 settembre.

Se Dazn non funziona e non si riescono a vedere le partite si può avere il rimborso

L’azienda inglese ha fatto sapere che tutti gli utenti che hanno avuto problemi saranno ricontattati e indennizzati. Dazn, grazie al sistema ad account, può facilmente risalire ai suoi clienti e capire chi ha effettuato l’accesso quando si è verificato il disservizio. In questo modo non ci saranno problemi e l’azienda potrà capire senza difficoltà quali utenti dovranno essere rimborsati e quali no.

La procedura, a meno che l’azienda non deciderà di procedere altrimenti, sarà molto semplice. Sarà Dazn stessa, infatti, a contattare gli utenti danneggiati, indipendentemente se questi hanno o meno scritto al Customer Service. Non serve aver fatto specifica richiesta di indennizzo: se si è tra le persone che hanno provato a vedere le partite quei giorni, non ce ne sarà bisogno.

Di norma, il tutto si completa in pochi giorni. L’entità del rimborso, però, non è ancora chiara. Bisogna solo aspettare.