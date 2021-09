La crema pasticcera è una crema a base di zucchero, latte, farina, vaniglia e tuorlo d’uovo che si usa per preparare moltissimi dolci. Anche se la ricetta per preparare questa crema è semplice e alla portata di tutti, spesso nel prepararla qualcosa va storto. O viene troppo liquida, oppure grumosa, o comunque non così morbida e buona come si sperava. Ecco perché è importante conoscere tutti i trucchi per una crema perfetta.

Finalmente svelati i 6 consigli essenziali per preparare una crema pasticcera da grande chef

Per prima cosa, le uova. Per la crema pasticcera non si usano uova intere, ma solamente i tuorli e possibilmente di uova fresche. Inoltre, per le dosi è importante considerare che maggiore è il numero dei tuorli, minore sarà quella degli amidi.

Gli amidi

Non solo la farina, ma nel fare la crema pasticcera si possono usare anche altri amidi come l’amido di mais e la fecola di patate. In genere, per un risultato vellutato si preferisce l’amido di mais, per farcire le torte la fecola di patate e per un gusto più forte la farina. Infine, per far sì che non si formi una patina di crema durante il raffreddamento, si consiglia di non usare la farina.

Il latte e la panna

Il latte deve essere intero, possibilmente fresco, per cui si consiglia di evitare prodotti UHT o il latte scremato. Inoltre, in alcune preparazioni si suggerisce di sostituire il latte con la panna per far sì che la crema si conservi più a lungo. Questo però altera il gusto e la consistenza della crema, e per questo per una crema perfetta si deve evitare.

Gli aromi

Per tradizione, la crema pasticcera viene insaporita con bacche di vaniglia per un aroma fresco e dolcissimo. Però, in molti sostituiscono le bacche di vaniglia con la vanillina ottenendo una crema deliziosa, ma dal retrogusto meno autentico. Per cui, si consiglia fortemente di usare le bacche di vaniglia per un risultato davvero classico. È anche possibile modificare la crema impiegando scorza di limone o di arancia, del rum o aromi vari.

Cottura classica

Per preparare la crema pasticcera esistono 4 modi: il metodo tradizionale, la preparazione al microonde, a freddo o a vulcano. Attenendoci alla modalità classica, si comincia portando ad ebollizione il latte, a cui vengono poi aggiunti zucchero, farina e tuorli già amalgamati. Poi, si continua a cuocere a fiamma bassa mescolando fino a quando la crema non comincerà ad addensarsi.

Raffreddamento

Per finire, tra i 6 consigli essenziali per preparare una crema pasticcera da grande chef finalmente svelati, c’è il raffreddamento. È importante far raffreddare la crema a temperatura ambiente ricoperta dalla pellicola a contatto per far sì che non si formi la pellicina. Questo vale prevalentemente per chi impiega la farina come amido.

Sono quindi questi i consigli da seguire per una crema pasticcera da capogiro.

