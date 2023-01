Se compri la pasta all’uovo fai attenzione, non sono tutte uguali: qualche dritta per scegliere bene

Tagliatelle, fettuccine o altri formati all’uovo invogliano dagli scaffali con le loro confezioni dai colori accattivanti. Uova fresche, matterelli e immagini di piatti succulenti campeggiano sull’involucro.

Ma come fare per scegliere la pasta migliore? Naturalmente non puoi sperare di ritrovare gusto e consistenza della sfoglia fatta in casa e tirata a mano, ma puoi raggiungere un buon compromesso.

Spesso non c’è tempo per prepararla come facevano le nostre nonne e quindi impariamo a riconoscere la pasta migliore.

Se compri la pasta all’uovo devi valutare questi particolari

Sicuramente è dopo la cottura che si può valutare al meglio la qualità dei prodotti. Infatti le principali caratteristiche da prendere in considerazione sono la consistenza, la collosità, il sapore, la tenuta della cottura e la capacità di assorbimento del condimento. Oltre al buon sapore della pasta, è importante che la sua porosità sia sufficiente per abbracciare il gusto del sugo.

Capita che la ruvidità e lo spessore sembrino validi prima della cottura ma dopo si perdano. La pasta che presenta questa caratteristica spesso dovrebbe essere cotta per un tempo inferiore rispetto a quello indicato sulla confezione. In questo modo potresti riuscire a preservarne maggiormente le qualità.

In ogni caso non sarebbe una scelta da ripetere.

Come devono essere le tagliatelle all’uovo

La tagliatella o la fettuccina devono essere del giusto spessore, per niente collose e capaci di legare bene il condimento. Il colore non deve essere eccessivamente pallido ma neanche troppo brillante. Quando la sfoglia resta grezza al palato, ha un sapore delicato e naturale e conserva la giusta elasticità significa che è di buona qualità. Un modo per valutare ciò che stai acquistando è quello di verificare la percentuale di uova impiegate nell’impasto. Più è alta la quantità di uova, migliore sarà il prodotto che porterai in tavola.

Tra i marchi più noti ci sentiamo di consigliare le Agnesi. Cuociono nei 6 minuti dichiarati ed in modo uniforme. Anche le tagliatelle Garofalo mantengono bene la cottura e si sposano perfettamente con i sughi più svariati.

Non da meno è la De Cecco che, nonostante la rapidità della cottura, mantiene una buona qualità del prodotto.

Soluzioni per chi le preferisce senza uova

Se compri pasta all’uovo fai una scelta oculata in base alle caratteristiche di cui abbiamo parlato.

Ma un bel piatto di fettuccine non si può negare a nessuno, neanche a chi è intollerante alle uova o non ne ama il gusto.

Due soluzioni per gustare tagliatelle e fettuccine ci vengono offerte da La Molisana e Del Verde. Le tagliatelle n. 103 de La Molisana sono senza uova e con grano italiano; gusto eccellente e ottimo rapporto qualità prezzo. La Del Verde propone tagliatelle tradizionali o agli spinaci, trafilate al bronzo ed essiccate lentamente. Due ottime alternative per chi preferisce pasta senza uova.