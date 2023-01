Tra tutti i social network è il migliore per guadagnare migliaia di euro con una nuova professione

Si può sfruttare il profilo Instagram per guadagnare? Gli influencer sui social, in particolare su Instagram, arrivano a guadagnare anche migliaia di euro. Come fanno? Sfruttano la strategia rivelata nelle righe seguenti.

Instagram è un gioco, un divertimento, ma se sfruttato con intelligenza potrebbe diventare anche una fonte di guadagno. Tutto è iniziato con Facebook, probabilmente il social network più diffuso. Oggi oltre due miliardi di persone hanno un account su questa piattaforma. Un business incredibile che ha scatenato gli appetiti anche dei truffatori, che sempre più spesso rubano i profili degli utenti per truffe social redditizie.

I social network più diffusi nel Mondo

Poi è arrivato WhatsApp ed è cambiato il modo della comunicazione col telefonino. Gli SMS sono praticamente scomparsi, oggi quasi chiunque che abbia uno smartphone usa WhatsApp. Anche se alle volte questa esposizione può essere controproducente. Così alcuni utilizzano un piccolo trucchetto per proteggere la propria privacy senza rinunciare alla piattaforma di messaggistica.

Dopo Facebook e WhatsApp, Instagram è probabilmente il social più diffuso al Mondo, insieme a Twitter. Instagram negli ultimi anni ha scalato i cuori soprattutto dei giovani e ha dato il via al fenomeno degli influencer. Queste nuove figure social guadagnano soldi sfruttando il profilo Instagram. Ma come?

Tra tutti i social network è il migliore, ecco come aumentare il numero dei follower su Instagram

Un profilo Instagram più ha follower e più ha valore. Grazie al numero di follower è possibile attuare delle strategie per guadagnare facendo marketing, ovvero promuovendo e vendendo prodotti e servizi. Come si possono aumentare i seguaci su Instagram? Ecco alcuni trucchi efficaci.

Prima di tutto occorre curare il profilo. Scegliere una foto che permetta subito di farci identificare, meglio se del volto, e scrivere una bio coinvolgente. In pochissimi caratteri occorre catturare l’attenzione del visitatore spiegando chi siamo, cosa facciamo e fare intuire quali vantaggi potrebbe ottenere seguendo il nostro profilo.

Come coinvolgere il nostro pubblico coi contenuti

A questo punto occorre creare dei contenuti interessanti, utilizzando post con testo, foto o video. Occorre avere una strategia ben precisa, identificare il nostro pubblico di destinazione e sviluppare dei contenuti che rispondano alle sue esigenze. Dobbiamo creare contenuti di qualità che generino interesse e coinvolgimento.

Occorre pubblicare contenuti nuovi con regolarità, almeno una volta ogni due giorni, meglio una volta al giorno. I video hanno un grande potenziale di coinvolgimento e sono un’ottima strategia per catturare l’attenzione del pubblico.

Le Storie sono un ottimo modo per attirare l’attenzione e mantenere i follower coinvolti. Coinvolgere i follower è fondamentale. Attraverso l’interazione col pubblico, rispondendo ai commenti, coinvolgendoli in sondaggi e opinioni, si crea un legame, decisivo per avere successo come influencer.

Altri due strumenti utili per aumentare la schiera dei follower

Abbiamo scoperto che Instagram tra tutti i social network è il migliore per generare guadagni. La pubblicità su Instagram potrebbe essere un altro modo per aumentare il nostro pubblico. Si possono sfruttare gli strumenti di promozione di Instagram per promuovere i contenuti e raggiungere nuovi utenti. Tuttavia le inserzioni hanno un costo. Invece non costa nulla la diretta live, un altro modo per coinvolgere i seguaci e aumentarne il numero.