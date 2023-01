Pioggia di assunzioni da Nord a Sud nel pubblico e nel privato per tutti i gradi di istruzione

Ma chi lo ha detto che in Italia non si trova lavoro? Il Paese da Nord a Sud è inondato di richieste di figure più o meno professionali e con vari gradi di istruzione. Nelle righe seguenti ecco alcune interessantissime offerte di lavoro in vari Comuni d’Italia, sia nel pubblico che nel privato

Molti in Italia si lamentano di non trovare un posto di lavoro, sicuramente sarà così ma alle volte si stenta a crederlo. Basta girare in un centro commerciale per trovare su numerose vetrine volantini del negozio alla ricerca di personale. Per non parlare del web, dove veramente si possono trovare migliaia di offerte di lavoro suddivise per zona e posizione lavorativa preferita.

Pioggia di assunzioni da Nord a Sud nel pubblico e nel privato

Certo, molti giovani preferirebbero guadagnare miglia di euro facendo l’influencer su Instagram. Fa scalpore il ragazzo che fa milioni di seguaci su TikTok ma sono casi eccezionali. E comunque i social non sono l’unico modo di guadagnare divertendosi.

Per esempio, Leolandia, in Provincia di Bergamo, ha in programma 600 assunzioni per il 2023. Il parco di divertimenti, che si trova a Capriate per la nuova stagione cerca molte figure, per alcune delle quali è sufficiente un diploma di scuola media inferiore. Per candidarsi basta andare sul sito del parco ed entrare nella sezione dedicata alle offerte di lavoro.

Le offerte di assunzioni per il 2023 sono numerose anche nel pubblico. Per esempio, a Roma l’AMA, colosso che si occupa di servizi ambientali con oltre 7.000 dipendenti che, ha in programma di reclutare nuovo personale. Le assunzioni avverranno tramite concorso pubblico e quindi a breve l’azienda pubblicherà un bando. Per mantenersi aggiornati conviene monitorare il sito dell’azienda nella parte dedicata alle offerte di lavoro.

Ancora centinaia di assunzioni nel settore pubblico

A Campobasso l’ASRMA (Azienda speciale Regione Molise acque) ha bisogno di 50 tecnici che si occupino della manutenzione degli impianti. L’azienda cerca elettricisti, idraulici, addetti alla portineria e al centralino, ecc. Per tutti è richiesta una certa esperienza lavorativa e come titolo di studio la sola licenzia media. L’assunzione avviene tramite concorso ed è possibile presentare domanda fino al 16 febbraio. Il bando si scarica dal sito dell’azienda.

Infine, il Comune di Messina ha in previsione l’assunzione di oltre 300 figure professionali. La selezione, tramite concorso è aperta a diplomati e a laureati. Il Comune siciliano ricerca tra l’altro 79 figure di funzionario amministrativo e 20 figure di funzionario legale. Inoltre, 100 figure di funzionario tecnico e 5 nell’aera della vigilanza. Per tutte queste posizioni è richiesto un titolo di Laurea specifico a seconda della figura ricercata.

Ma ci sono offerte anche per chi ha solamente il diploma. Per esempio, il Comune ricerca 50 istruttori amministrativi, 7 istruttori contabili, 50 istruttori tecnici. A partire dal 16 gennaio gli interessati hanno 30 giorni per candidarsi. I bandi si possono scaricare dal sito del Comune di Messina dedicato ai concorsi pubblici.

Nonostante la pioggia di assunzioni da Nord a Sud, trovare lavoro subito non è facile anche se le offerte non mancano. Ma con dei piccoli accorgimenti è possibile trovare un’occupazione in breve tempo e, perché no, con uno stipendio interessante.