Contributo figli disabili fino a 500 € al mese: basta questa semplice domanda anche col Patronato

In questo momento in cui tutto costa di più gli aiuti messi in campo dal governo sono una vera e propria manna dal cielo. Per chi ha figli con disabilità, oltre ai benefici della Legge 104/92, ecco come avere per tutto il 2023 fino a 500 € al mese. Ma occhio ai requisiti.

Portare avanti la famiglia in questo periodo è davvero difficoltoso soprattutto se ci sono figli minori o ancora non economicamente autonomi. Se poi a lavorare è soltanto un componente della famiglia, la situazione diventa ancora più complessa a causa del crescente aumento del costo della vita. Quando all’interno del nucleo familiare, i figli vivono una condizione di disabilità i sacrifici diventano ancora più pesanti. Esaudire le esigenze dei propri figli è l’obiettivo principale di ogni genitore e ancor di più quando si tratta di salute.

Per questo il nostro legislatore ha previsto diverse forme di tutela e agevolazioni per i genitori e per i figli con disabilità. Tra queste, oltre all’aumento dell’assegno unico, la Legge di Bilancio n.178/2020 ha previsto un importante contributo a favore dei genitori con figli disabili. In particolare per i genitori disoccupati o monoreddito aventi a carico figli disabili. In particolare l’art.1, commi 365-366 ha previsto un contributo figli disabili fino a 500 € netti mensili per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Quali sono i requisiti

Il genitore disoccupato o monoreddito, facente parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico, per avere il contributo mensile, deve avere cumulativamente questi requisiti:

residenza in Italia ;

; disporre di un ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 € ;

; essere disoccupato o monoreddito e far parte di un nucleo familiare monoparentale ;

e far parte di un ; essere parte di un nucleo familiare in cui siano presenti figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

Si considerano a carico i figli fino al compimento del 24°anno d’età con un reddito non superiore a 4.000 €. Nonché i figli d’età superiore se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 €.

Contributo figli disabili fino a 500 € mensili con questa domanda entro il 31 marzo

L’INPS con il messaggio n. 422 del 27 gennaio, informa come e quando presentare la domanda per avere il contributo anche per il 2023. In particolare la domanda potrà presentarsi dal 1° febbraio al 31 marzo 2023, mediante le seguenti modalità:

tramite la procedura informatica disponibile online sul sito dell’INPS ;

; chiamando il Contact Center Integrato ai numeri 803.164 o 06.164164;

ai numeri 803.164 o 06.164164; mediante i servizi offerti dai Patronati.

Nella domanda il genitore richiedente dovrà indicare il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo. Nonché indicare modalità alternative di pagamento, ovvero bonifico domiciliato presso ufficio postale e accredito su IBAN di conto corrente bancario/postale, carta ricaricabile o libretto postale. Per le domande istruite positivamente, l’INPS procederà all’emissione di pagamenti di competenza dell’anno 2023 con cadenza mensile.