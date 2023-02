Se cambi auto ti conviene prenderla in leasing o noleggio? Ecco come fare la tua scelta giusta

Anche se la crisi non ci dà tregua, in tanti possono trovarsi alle prese con l’auto da cambiare. Cosa conviene fare se non si vuole comprarla subito pagando tutto? Prenderla in leasing o a noleggio? Ecco le differenze, così da fare la scelta giusta per noi.

Una volta, non si scappava da due possibili modi di acquistare una macchina. O la pagavi tutta e subito, o la compravi con delle cambiali mensili, magari dopo un anticipo versato. In entrambi i casi, si diventava proprietari dell’auto.

Ora, con il progresso e gli sviluppi commerciali, non è più così. Il consumatore può optare tra varie soluzioni, in base alle proprie esigenze e tasche. Infatti, tra queste, si sono affermate anche il leasing e il noleggio a lungo termine.

Cosa comporta prendere una macchina a noleggio per un certo periodo?

Soluzioni che, a qualcuno, spesso appaiono le stesse cose, mentre in realtà sono due modi completamente differenti. Se cambi auto ti conviene prenderla in leasing o noleggio? Vediamoli, nel dettaglio. Il noleggio in cosa consiste? La parola stessa dovrebbe aiutarci nel comprendere di quale tipo di contratto si tratti. In pratica, chi ricorre al noleggio non acquista la macchina. Ovvero, si paga una sorta di abbonamento mensile per usufruirne dell’uso, ma senza diventare il proprietario effettivo del mezzo.

La cosa interessante è che in questa rata mensile c’è compreso tutto. In pratica, bollo, assistenza stradale, assicurazione dell’auto, manutenzione ordinaria e straordinaria sono pagati a monte. Il conducente, insomma, non dovrà tirare fuori più nulla, anche in caso di incidente. Finito il noleggio, si sceglie se restituire l’auto o sostituirla con una nuova, sempre a noleggio.

Ed ecco, invece, in cosa consiste prendere una macchina in leasing

Quanto al leasing, il discorso è diverso, anche se a qualcuno sembra una sorta di noleggio. In pratica, è come se la società proprietaria dell’auto ci finanziasse l’auto, facendoci pagare una rata mensile. Scaduto il contratto di leasing, starà a noi decidere se diventarne proprietari, liquidando la differenza, oppure optare per altre soluzioni. Ad esempio, restituire la macchina, fare un nuovo contratto di leasing, prorogare il contratto della macchina già in uso.

Attenzione a non confondere anche il finanziamento con il leasing. Con il primo, si è subito proprietari dell’auto e si pagano le rate fino a quando non avremo estinto il debito. Con il leasing, invece, si paga una quota mensile che non ci dà ancora la proprietà. Saremo noi a decidere, a fine leasing, se diventare proprietari, oppure no.

Se cambi auto ti conviene prenderla in leasing o noleggio? Dipende dalla tua situazione

Stabilita la differenza tra un noleggio a lungo termine e il leasing, cosa conviene fare? Nel primo caso, è perfetto per chi voglia zero sorprese e ami cambiare auto ogni 4 anni circa. Non ne diviene mai proprietario, ma poco importa. E, in più, non ha nemmeno il problema di vedersi svalutato il mezzo.

Nel secondo caso, invece, è perfetto, ad esempio, per chi ha una Partita Iva, perché può scaricare il canone mensile. È vero anche che, però, dovrà far fronte ad alcune spese che, con il noleggio a lungo termine, sono tutte incluse. Ma questo dipende anche dai nostri errori alla guida. Senza dimenticare di mettere in conto le nuove stangate 2023 del Codice della Strada.