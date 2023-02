Siamo giunti alla scadenza del setup del 7 e 9 febbraio, e come da attese dovrebbe portare a un’inversione di breve termine. Nonostante il ritracciamento dei mercati americani degli ultimi due giorni si sono affollate ulteriormente divergenze positive sugli oscillatori. Il rialzo potrebbe continuare. Il Toro di Wall Street non scherza! Togliersi davanti! Vedremo nei prossimi paragrafi sommariamente quali sono i motivi che ci fanno fare questa affermazione.

Il quadro macroeconomico

La crescita economica continua a ben bilanciarsi sia con i dati contingenti che con quelli predittivi, e i tassi di interesse anche se sono stati alzati in modo aggressivo stanno sortendo i loro effetti facendo rientrare l’inflazione. Questo è il mix ideale per assistere alla continuazione del rialzo di lungo termine. Per il breve termine, oggi attenderemo conferma o smentita se ripartirà il rialzo fino al 17 febbraio, oppure fino a quella data si assisterà a un ritracciamento. Siamo ottimisti per la prossima ipotesi, ma come al solito daremo importanza solo ai livelli dei prezzi. La loro tendenza confermerà o meno le nostre previsioni. Se non ci sbagliamo siamo all’inizio di un Toro per almeno altri 4 anni!

Il Toro di Wall Street non scherza! Togliersi davanti!

La seduta di contrattazione dell’8 febbraio si è chiusa in ribasso a Wall Street e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.949,02

Nasdaq C.

11.910,52

S&P 500

4.117,86.

Il ritracciamento degli ultimi giorni era stato anticipato dalla debolezza del Dow Jones. Nonostante comunque questo andamento non si ravvisano pericoli. Anzi, gli oscillatori si sono scaricati dall’ipercomprato accumulato.

Ecco i livelli che fra oggi e domani manterranno il trend al rialzo:

chiusure giornaliere superiori a

Dow Jones

33.581

Nasdaq C.

11.835

S&P 500

4.086.

Cosa attendiamo per la seduta odierna?

Un inizio con indecisione per poi lasciare spazio a un forte rialzo. Se l’andamento sarà questo, ci concentreremo poi sulla scadenza del 17 febbraio.

Ti potrebbe interessare anche

Se stasera vincessi 366,4 milioni € al Superenalotto potresti fare queste 13 cose straordinarie. La fortuna potrebbe essere dalla tua parte!