Follia buttare i calzini vecchi, rotti e spaiati! Sono incredibilmente utili e non l’avresti mai immaginato

Tutti avremo almeno un calzino che giace da solo nel cassetto della biancheria. Vediamo insieme come riciclare i calzini spaiati, magari anche rotti. Le possibilità sono pressoché infinite. Scopriamole insieme!

Il fai da te e l’arte del riciclo sono hobby che stanno prendendo sempre più piede. Sono ottimi passatempi e permettono anche di risparmiare denaro perché, dando nuova vita a vecchi oggetti, si evita di acquistarne di nuovi. Con estro, ingegno e fantasia, possiamo riciclare davvero tutto. Dalle agende alle spugnette dei piatti.

In questo approfondimento ci occuperemo di come riciclare vecchi calzini. Le calze sono uno di quegli indumenti che siamo costretti a cambiare più spesso. Sia perché si deteriorano con rapidità sia perché è molto facile perderne uno. Ma è pura follia buttare i calzini vecchi, rotti e spaiati! Perché sono davvero tanti, infatti, i modi in cui li possiamo sfruttare per riutilizzarli.

Come riutilizzare i calzini in casa

Il riciclo più semplice è quello di utilizzare i calzini come stracci per la polvere e come pezze con cui pulire i pavimenti. Riempiendo i nostri calzini con della gommapiuma o del cotone, ecco pronti degli utilissimi paraspifferi da sistemare lungo la soglia di porte, finestre e portefinestre per ripararci dal freddo che filtra anche dalle fessure in pieno in inverno. Ed ancora, possiamo sfruttare i vecchi calzini spaiati come un sacchettino: riempiamoli di lavanda essiccata o sali da bagno profumati. Chiudiamo e riponiamo in armadi e cassetti. Avremo così realizzato un profumatore naturale a zero spese.

Follia buttare i calzini vecchi, rotti e spaiati! Ecco altre idee di riciclo

Teniamo in borsa un vecchio calzino, sarà utile per pulire gli occhiali quando si appannano. Teniamone uno anche nel cruscotto dell’auto. Sarà la nostra salvezza per spannare i vetri da condensa e umidità sui vetri dell’abitacolo. Se abbiamo più calzini spaiati e un minimo di manualità con ago e filo, possiamo divertirci a creare degli originali cuscini da sistemare sul divano o sul letto. La tecnica è piuttosto facile. Basta tagliare le estremità delle calze così da ottenere piccole toppe di tessuto. Quindi unirle fino a formare due grandi quadrati. Unire il tutto con la macchina da cucire ed ecco una specie di sacco. Riempire con della spugna e poi chiudere il lato aperto con una cerniera o una chiusura a strappo.

Inserendo una saponetta in un vecchio calzino, ancora, avremo un comodissimo portasapone e, al tempo stesso, un prodotto 2 in 1. Nella doccia in palestra o piscina, così come anche in campeggio, potremo sfruttare saponetta e custodia per lavarci. Il nostro calzino andrà infatti a costruire una praticissima spugna detergente.

Riciclo calzini vecchi per la salute e per far divertire i bambini

I vecchi calzini possono diventare una comoda fascia termica, indicata per chi soffre spesso di dolori a livello muscolare o di cervicalgia. In questo caso avremo bisogno di un calzino abbastanza lungo. Riempiamolo con del riso e chiudiamo bene l’estremità aperta. Al bisogno, mettere nel microonde per alcuni secondi e poi appoggiare sulle zone dolenti per alleviare lo stato doloroso.

Infine, facciamo divertire i bambini coinvolgendoli con attività creativo artistiche. I vecchi calzini sono un’ottima base per dar vita a simpatiche marionette. Per un risultato ottimale potremmo ad esempio cucirvi sopra dei bottoni per creare gli occhi o fare qualche ricamo per creare naso e bocca.