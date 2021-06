La Sicilia è la culla del Mediterraneo, terra di grandi civiltà, storia e tradizione. Ogni anno milioni di turisti affollano l’isola per scoprirne le bellezze e le ricchezze tra mare cristallino e natura. La regione è famosa, oltre per le bellezze delle città, per la sua antica tradizione culinaria. Basti pensare alla cassata, ai cannoli, alle panelle e alle arancine, specialità famosissime in tutto il mondo.

Eppure forse non tutti sanno che esistono delle differenze sostanziali tra le varie città e in modo particolare tra il versante occidentale e quello orientale. La classica differenza che tutti conoscono è che a Palermo la famosa palla di riso si chiama arancina e a Catania si dice al maschile.

Ma esiste un’altra distinzione di non poca importanza che non si tratta solo del nome, vediamo di quale si tratta.

Se andiamo in Sicilia dobbiamo sapere questa essenziale differenza per non avere spiacevoli sorprese

Oltre ai sopra citati cibi tradizionali siciliani, ce n’è un’altra famosa che tutti ci invidiano. La granita siciliana. Cremosa e fresca è una delizia per il palato, la quale è accompagnata dalla brioche con il “tuppo”. I siciliani la mangiano persino a colazione, quant’è buona. È così famosa che tutti la vogliono provare ma se andiamo in Sicilia dobbiamo sapere questa essenziale differenza per non avere spiacevoli sorprese.

La granita è diversa se la ordiniamo a Palermo. Infatti se ordiniamo una granita nel capoluogo siciliano ci verrà servita la cosiddetta “grattatella”. Si tratta di ghiaccio “grattato” e sciroppo con il gusto che vogliamo: i più richiesti sono menta, limone e fragola.

Se vogliamo la classica e originale granita siciliana dobbiamo ordinarla se ci troviamo sul versante orientale dell’isola, quindi a Catania, Siracusa e Messina. Oltre alla granita cremosa e buonissima fatta con diversi gusti ci daranno la brioche aromatizzata all’arancia. I gusti sono davvero tanti e quelli più richiesti, oltre ai classici alla frutta, sono il pistacchio e la mandorla.

Quindi per non avere spiacevoli sorprese perché ci aspettavamo altro, la granita siciliana la troviamo sul versante orientale. Ma la grattatella palermitana è altrettanto buona e soprattutto rinfrescante e dissetante.