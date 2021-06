Tutti dovremmo avere nel nostro giardino una bella pianta di arance poiché il suo colore trasmette solarità e il suo profumo è così buono. Specialmente in estate, a causa del caldo e dei colpi di calore, non c’è nulla di più soddisfacente di bere una spremuta a kilometro zero. L’arancia è un frutto positivo, non solo perché è associata al matrimonio, “fiori d’arancio”, ma anche perché è simbolo di ricchezza.

Coltivare la pianta di arance non è difficile ma ci sono delle accortezze da seguire, specialmente perché necessita di un determinato clima. In seguito vedremo uno scarto di cucina che proponiamo come concime naturale per farla crescere ancora più bella e sana.

Tutto ciò che c’è da sapere sulla coltivazione della pianta di arance

La pianta di arance si può coltivare sia in giardino che in vaso ma il “problema” sostanzialmente è il clima. L’arancia, infatti, è un frutto che necessita di un clima caldo che comunque non deve superare almeno i 38°gradi e non tollera il freddo.

Facciamo attenzione anche al terreno che utilizziamo poiché troppo argilloso non va bene per l’arancio e nemmeno troppo omogeneo. La pianta, infatti, ha bisogno di terreno più sabbioso e ricco di sostanze organiche e di abbondante acqua. Quello che consigliamo è di usare anche un terreno che abbia un pH acido.

Per avere una pianta di arance rigogliosa basta questo sorprendente concime naturale

Come anticipato, il segreto per far crescere bene la pianta di arance è l’irrigazione, poiché la pianta ha bisogno di abbondante acqua. Ma anche le sostanze organiche sono molto importanti per questa pianta, soprattutto sostanze ricche di sali minerali.

Inutile dire che il miglior concime sia il letame, ma possiamo utilizzare gli scarti di cucina come concime biologico. In questi giorni dove il sole splende nel cielo, sarà capitato di fare un barbecue con gli amici. Non buttiamo più la cenere poiché si può usare come concime naturale, anche quella del pellet. Diluiamola con acqua e fertilizziamo il terreno. Oppure ottimi concimi sono i lupini poiché sono adatti a terreni con pH acido. Ecco perché per avere una pianta di arance rigogliosa basta questo sorprendente concime naturale.