Questi golosi fagottini di zucchine stanno conquistando tutti con la loro infinità bontà

Molto spesso, dopo una lunga giornata di lavoro ci manca la creatività per realizzare dei buoni piatti. In realtà non servono molti ingredienti per preparare piatti eccezionali, ma solo delle buone idee.

Quello che vuole fare oggi la Redazione è consigliare ai nostri Lettori un’idea semplice per un pranzo o una cena con i fiocchi. Infatti, questo è un secondo piatto davvero delizioso che possiamo preparare in pochi e semplici passaggi.

Ingredienti

6 zucchine medie;

2 patate;

1 cipolla;

1 fetta di merluzzo;

10 capperi;

prezzemolo q.b.

olio evo q.b.;

sale q.b.;

peperoncino q.b.;

pepe q.b.

Per iniziare, laviamo e tagliamo le estremità delle zucchine. Tagliamole nel senso della lunghezza dello spessore di mezzo centimetro.

Facciamo preriscaldare il forno a 200 gradi. Prepariamo una teglia foderata con carta forno e riponiamo al di sopra le fette di zucchine. Saliamo e pepiamo a piacere ed aggiungiamo un filo d’olio. Infine, inforniamo per circa 25 minuti.

Preparare la farcitura

Nel frattempo, possiamo dedicarci a preparare la farcitura delle nostre zucchine. Per farlo dobbiamo lavare, pelare e tagliare a fettine molto sottili le patate. Da queste fettine ricaviamo dei cubetti e trasferiamoli in padella.

Tagliamo finemente la cipolla ed uniamola alle patate. Aggiungiamo un filo d’olio e adagiamo nella padella una fetta di merluzzo. Dopo aver aggiunto sale, pepe e peperoncino a piacere, facciamo cuocere il tutto con il tegame coperto. Noteremo che dopo una decina di minuti il merluzzo inizierà a disfarsi. Aiutiamoci un mestolo di legno ed amalgamiamo il tutto.

Trascorsi altri 5 minuti terminiamo la cottura e trasferiamo il tutto in una ciotola. Tagliamo finemente il prezzemolo, i capperi ed uniamoli al composto di patate e merluzzo. Aggiungiamo un cucchiaio d’olio e dopo aver mescolato prepariamoci ad assemblare i fagottini.

Comporre e far cuocere i fagottini

Adesso possiamo finalmente comporre i nostri fagottini. Per farlo dovremo mettere due fette di zucchine vicine e sovrapporne altre due nel senso opposto intrecciandole. Mettiamo al centro un cucchiaio generoso di farcitura e chiudiamo i fagottini incrociando i lembi delle zucchine.

Disponiamo i fagottini in una pirofila, versiamo sopra un filo d’olio e facciamoli cuocere nel forno per 10 minuti a 180 gradi.

Consigli

Se non amiamo il merluzzo, possiamo sostituirlo con un altro pesce bianco. Questi golosi fagottini di zucchine stanno conquistando tutti con la loro infinita bontà. Consigliamo di consumare i nostri fagottini tiepidi in modo da godere appieno di tutto il loro meraviglioso profumo.

