Sappiamo che ora non è il periodo ideale per mangiare le fragole. Ma noi di ProiezionidiBorsa vogliamo comunque parlarvi di un fenomeno che le coinvolge. Insomma, nonostante non sia il momento dell’anno in cui le mangiamo, perché non dovremmo saperne di più? Questo frutto, infatti, ha delle infinite proprietà benefiche per il nostro organismo. E, possiamo dirlo, è buono da morire! Allo stesso tempo, però, a volte può causarci dei problemi. E, la cosa peggiore, è che potremmo esserne completamente inconsapevoli. Perciò, se anche tu hai questo problema, evita di mangiare questo frutto.

Quando bisogna evitare di mangiarle?

A dircelo, è una nota urologa del New Jersey. Si tratta della dottoressa Anita Ackerman. La studiosa ci spiega esattamente quando sarebbe consono lasciare le fragole in dispensa. Per quanto questo sia brutto, visto che questo frutto è delizioso, è giusto prevenire. La salute, infatti, deve venire sempre prima di tutto. E, quindi, il gusto in questi casi deve essere messo al secondo posto per il benessere del nostro corpo. Perciò, aspettando marzo e aprile, vediamo quando è meglio rinunciare alle deliziose fragole e sfogare la nostra golosità su altri gusti.

Se anche tu hai questo problema, evita di mangiare questo frutto

Anita Ackerman ci spiega che le fragole andrebbero evitate assolutamente se si hanno problemi con le vie urinarie. Perciò, qualsiasi tipo di infezione o disturbo in questo campo, ci costringe a rinunciare a questo frutto. Mangiandole, si potrebbe incorrere in situazioni davvero spiacevoli. Prima fra tutte l’impossibilità di trattenere un bisogno fisiologico. Perciò, anche in un luogo pubblico, sarebbe complicato gestire la situazione.

Però, la dottoressa non ci parla solo delle fragole. A unirsi alla lista di cibi da evitare se si ha questo problema, ci sono anche le aringhe sott’olio. Sconsigliati poi anche cibi acidi o speziati, che potrebbero irritare la vescica.

Approfondimento

