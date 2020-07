La cistite è un’infiammazione delle vie urinarie, solitamente dovuta a un’infezione di origine batterica. Colpisce soprattutto le donne, ma gli uomini non sono esenti da questo disturbo. È davvero fastidiosa e purtroppo spesso recidiva o addirittura cronicizza. Ci possono essere molte concause, che è sempre bene indagare con l’aiuto del medico. Se anche a te capita di avere l’odiosa cistite, previenila a tavola! La prevenzione è la strategia migliore, può diminuire l’incidenza e la gravità degli episodi e quindi limitare la necessità di ricorrere agli antibiotici.

Durante l’estate è ancora più probabile che si ripresenti

La sudorazione aumentata determina una maggior concentrazione delle urine, che, soprattutto se non beviamo a sufficienza, può essere un fattore scatenante.

È fondamentale idratarsi sempre, sia a scopo preventivo che durante un episodio di cistite, aumentando ancor di più l’acqua quando l’infiammazione è in fase acuta.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Per farlo bisogna bere almeno due litri d’acqua al giorno, distribuiti nell’arco della giornata. Non bere enormi quantità d’acqua tutte in una volta, sovraccaricheresti i reni. Meglio bere un bicchiere ogni ora, di più se necessario, e completare l’idratazione consumando frutta e verdura fresca.

I cibi che ti aiutano e quelli da evitare

Migliorare la tua dieta adattandola alle esigenze del caso potrà fare una bella differenza. Ci sono cibi consigliati per il benessere delle vie urinarie ed altri decisamente sconsigliati.

Le parole d’ordine sono idratare e disinfiammare, non sono richiesti grandissimi sacrifici o diete restrittive. Via libera a frutta e verdura, a cereali integrali, a cibi diuretici come sedano, finocchi, cetrioli, anguria e fragole. Tra i frutti sono suggeriti mirtilli, ribes, frutti di bosco, kiwi. Sono ricchi di vitamina C, rafforzano il sistema immunitario e le vie urinarie.

Non devono mancare i sali minerali, come potassio e magnesio. È meglio evitare gli alcolici, il caffè, il cioccolato, pepe e peperoncino, salumi e insaccati, fritti, i dolciumi. Bisognerebbe limitare anche i latticini e l’uso eccessivo di sale, così come i cibi troppo processati, grassi, conditi o dolcificati.

Le bevande giuste

Odiosa cistite, previenila a tavola. Le bibite gassate e zuccherate sono particolarmente sconsigliate in caso di cistite, meglio succhi senza zuccheri e dolcificanti aggiunti. Anche caffeina e teina potrebbero essere irritanti e aumentare il fastidio, meglio allora optare per gli infusi privi di caffeina. Grazie all’azione benefica delle erbe unita all’apporto di acqua, le tisane sono un’ottima abitudine per chi soffre di cistite. Alcuni esempi di tisane benefiche sono quelle di malva, di uva ursina, di equiseto, di ortica.

Approfondimento

Un infuso dai mille benefici