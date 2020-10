In Piazza Affari da qualche seduta un titolo bancario si sta mettendo in evidenza. Le voci sul risiko bancario stanno spingendo Banco BPM che nelle ultime sedute è letteralmente schizzato verso l’alto. A dispetto dell’andamento incerto del resto del settore bancario, questo titolo ha ottime probabilità di apprezzamento per i prossimi giorni.

Le voci sul risiko bancario stanno spingendo Banco BPM che nelle ultime sedute è letteralmente schizzato verso l’alto

Banco BPM (MIL:BAMI), nelle ultime sedute è salito tantissimo, mentre il resto dei titoli bancari ha continuato a faticare. Nell’ultimo mese il titolo azionario ha guadagnato oltre il 15%, mentre Unicredit ha perso più del 13% e Banca Intesa più del 10%.

Segnale che attorno alla banca si stanno scatenando acquisti speculativi che sono dovuti ad una unica ragione. Banco BPM è al centro delle mosse di un risiko bancario, che si è rimesso in moto dopo che Intesa ha acquisito Ubi Banca.

Banco BPM piace a molti. Certamente a Unicredit ma anche a qualche banca estera, in particolare a Credit Agricole. La banca francese non fa mistero del suo interesse per l’istituto milanese.

Le forti potenzialità rialziste del titolo azionario

Nella seduta di venerdì Banco BPM ha realizzato un nuovo massimo a sette mesi. L’azione ha chiuso a 1,587 euro e per trovare il titolo a questi valori occorre tornare indietro al 6 marzo. Anche i volumi sono in aumento e questo fa capire l’interesse che sta crescendo attorno al titolo. Banco BPM ha tutte le carte in regola per mettere a segno un bel rialzo questa settimana.

L’attuale resistenza naturale passa per quota 1,6 euro. Il superamento di questo livello, spingerà l’azione verso area 1,8 euro. Al ribasso occorre fare attenzione a una chiusura sotto la soglia di 1,45 euro.

Il titolo potrebbe anche brevemente correggere a causa delle vendite di chi vuole monetizzare i guadagni delle ultime sedute. Ma una chiusura sotto quota 1,45 euro, negherebbe di fatto l’attuale impostazione rialzista di breve.

