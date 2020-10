Lavarsi le mani e ancora lavarsi le mani. Questo ci è stato ripetuto a lungo a causa della pandemia da coronavirus. Dopo l’annuncio della coprifuoco in Lombardia e in Campania, la situazione torna a preoccupare molto persone in tutta Italia.

Si stanno prendendo le giuste misure igieniche e ognuno di noi deve fare il suo. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha anche chiesto aiuto alla coppia più famosa d’Italia, Chiara Ferragni e Fedez, per incentivare le nuove generazioni ad indossare la mascherina. Dopo la telefonata non sono tardate però ad arrivare le critiche da parte di molte persone. Ma molte invece hanno anche ricordato la scena in cui Elvis in televisione si è fatto somministrare il vaccino per convincere gli americani.

Dai Governi, agli organismi internazionali, tutti stanno cercando di risolvere il problema Covid-19 che ormai sta colpendo il mondo. Ma spesso le nostre attenzioni potrebbero portare anche a dei piccoli fastidi. Ad esempio lavarsi di continuo le mani potrebbe seccarle e se anche tu hai le mani secche per colpa dei continui lavaggi fai così.

Come fare per evitare le mani secche

Le mani secche sono un bel fastidio, soprattutto ora che arriva il freddo. Ma esistono delle piccole accortezze che lo possono evitare. Quindi se anche tu hai le mani secche per colpa dei continui lavaggi fai così. Sicuramente la soluzione non è smettere di lavarle, ma ad ogni lavaggio è importante applicare delle creme idratanti. Esistono anche delle maschere nutrienti per mani che potete applicare due volte a settimana la sera prima di andare a dormire. E se il freddo è pungente non dimenticate di usare i guanti. Questo capo è fondamentale per proteggere le nostre mani dal freddo e quindi da eventuali screpolature o secchezza. Si consiglia dunque di avere con sé sempre della crema idratante da usare ogni volta che se ne sente il bisogno.

