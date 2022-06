Se amiamo viaggiare in camper, ma la spesa di un acquisto risulta proibitiva per le nostre possibilità economiche, possiamo godere comunque di tutte le caratteristiche peculiari di una vacanza in movimento, ma senza acquistare il mezzo.

Il segreto è affittare una casa mobile, ovvero noleggiare un camper. Ci sono tantissimi portali ufficiali e affidabili di camperisti che noleggiano i camper per un determinato periodo di tempo, dietro il pagamento di una quota.

Se si è pronti per un’avventura su ruote di vacanze sostenibili noleggiando un camper, saranno utili i seguenti consigli.

Se amiamo viaggiare in camper ma non possiamo acquistarlo, c’è un’altra possibilità per passare le vacanze in una casa mobile

Noleggiare un camper privatamente è più sostenibile che cimentarsi in un acquisto.

Questo accade perché, nel periodo in cui il proprietario del camper non lo utilizzerà, potrà noleggiarlo ad altre persone che ne approfitteranno per girare il Mondo su una casa mobile. Un modo davvero emozionante di passare le proprie vacanze.

Il noleggio dei camper si sta talmente diffondendo che crescono anche i portali con il compito di far incontrare domanda e offerta.

Quali sono i vantaggi di noleggiare un camper?

La soluzione, quindi, se amiamo viaggiare in camper ma non possiamo acquistarlo, è sicuramente il noleggio. Questo metodo ha dalla sua un bel po’ di vantaggi. Prima di tutto è il modo ideale per iniziare a fare vacanza su una casa mobile. Si tratta dei neofiti del turismo su strada, i quali, prima di diventare esperti, hanno bisogno sicuramente di un po’ di tempo.

Il noleggio è anche la scelta ideale per chi, pur essendo appassionato ed esperto di camper, sceglie questo tipo di vacanza solo occasionalmente. Anche in questo caso è più conveniente noleggiare che acquistare.

Ecco un elenco riassuntivo dei vantaggi del noleggio di un camper:

risparmio economico;

disponibilità di un veicolo sempre pronto, revisionato e già attrezzato per partire;

disponibilità immediata anche per viaggi brevi.

Su cosa basare la scelta?

Una vacanza in camper è una vacanza all’insegna della libertà, dello spirito di avventura e dello spirito di adattamento.

Per scegliere il camper adatto alle proprie esigenze, bisogna prestare attenzione ad alcuni aspetti fondamentali:

le dimensioni;

quanto spazio di stivaggio esiste nel camper;

quali sono gli optional;

quanti chilometri sono stati già fatti;

quanto carburante consuma.

Un’altra cosa da considerare è se si viaggia o meno con i bambini, in questo caso si possono scegliere 4 destinazioni fantastiche e ideali per loro.

Infine va considerato quanti chilometri sono inclusi nel prezzo fisso del noleggio e, invece, quanto pagheremmo per i chilometri extra.

Una volta messi in pratica questi consigli, possiamo iniziare la nostra avventurosa vacanza su casa mobile.

Lettura consigliata

10 trucchi per combattere la paura di volare in aereo, scoprendo anche quali sono i posti a sedere più sicuri