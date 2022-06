Per viaggiare e conoscere paesi lontani, nuove culture, nuove persone e gustare nuovi cibi, non si può proprio evitare di volare. Molte persone hanno un certo grado di paura di prendere un aereo, ma la maggior parte delle volte la superano e volano comunque.

Quando, però, la paura di volare diventa talmente grave che le persone colpite decidono di non salire più su un aereo, i medici parlano di aerofobia.

La paura di volare è una delle cosiddette fobie specifiche, ovvero una delle paure patologiche di determinati oggetti o situazioni.

Gli psicoterapeuti trattano questa fobia con una combinazione di terapia comportamentale, tecniche di rilassamento, terapia di confronto ed educazione sui dettagli tecnici del volo.

Nell’articolo vedremo 10 trucchi per combattere la paura di volare che potranno aiutarci.

Quali sono i posti più sicuri dell’aereo?

Ci si potrebbe assicurare un posto direttamente sopra le ali. Qui le vibrazioni si sentono molto meno. Se questi posti sono già stati prenotati, si potrebbe prenotare un posto nella parte anteriore dell’aereo. Anche qui le turbolenze si sentono meno. Sentire meno le turbolenze aiuta ad avere meno paura.

Se invece si vogliono prenotare i posti più sicuri di un aereo, bisognerebbe prenotare i posti centrali nell’ultima fila. Sono questi i posti più sicuri, con un tasso di mortalità in caso di incidente, solo del 28%.

10 trucchi per combattere la paura di volare in aereo, scoprendo anche quali sono i posti a sedere più sicuri

Il primo trucco per partire senza stress è effettuare il check in online. Questo ci consentirà di evitare la fila in aeroporto e di scegliere i posti a sedere.

Il secondo consiglio è non permettere ai pensieri negativi di attecchire nella nostra mente. Pensare che l’aereo è uno dei mezzi di trasporto più sicuri può aiutare a superare molto bene la paura del volo.

Il terzo consiglio è cercare di mettersi più comodi possibile, utilizzando un piccolo cuscino, un posto a sedere più ampio e con maggiore spazio per le gambe.

Il quarto consiglio è distrarsi. Leggere un libro, una rivista, guardare un film o ascoltare musica, è il modo migliore per distrarsi.

Il quinto consiglio è avere a portata di mano acqua e qualcosa da mangiare. Anche un pacchetto di gomme da masticare alla menta è utile per respirare meglio.

Gli ultimi 5 consigli per superare la paura di volare

Il sesto consiglio è vestirsi in maniera comoda e a strati. In questo modo potremo reagire sia al freddo che al caldo. Se ci si porta dietro un piccolo cuscino e una maschera per gli occhi, ci si potrebbe anche assopire.

Il settimo consiglio è evitare farmaci o alcol. Tuttavia, ci sono alcuni rimedi omeopatici che possono aiutare con la paura di volare. In questo caso, però, è meglio chiedere al medico o al farmacista di fiducia.

L’ottavo consiglio è partecipare ad un seminario per superare la paura del volo. Informazioni, istruzione ed esercitazioni pratiche sono le componenti principali di questi corsi che hanno aiutato tante persone. Prima di scegliere il seminario adatto, però, sarebbe meglio parlare con il proprio medico.

Gli ultimi due consigli per superare la pura di volare sono: fare voli di breve durata all’inizio e non limitarsi a volare una sola volta, perché più si vola e più la paura svanisce.

