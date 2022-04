Il Lotto è una delle lotterie preferite dagli italiani. Si ritiene, addirittura, che a Milano, nel 1448, si praticassero le borse di ventura, prima idea di questa particolare scommessa. Oggi, invece, in tanti tentano, tre volte a settimana, la fortuna, sperando di indovinare i numeri vincenti.

Magari, sperando di riceverli in sogno. O da un parente defunto, o in un sogno rivelatore, interpretato con la Smorfia. Potrebbero essere la chiave per vincere. Importanti sono due cose. Se siamo convinti di aver ricevuto i numeri vincenti dovremo provare a giocarli per qualche estrazione e non scoraggiarci. Secondo e non meno importante, non dobbiamo esagerare nello sperperare i soldi. La ludopatia è un male del quale faremmo bene a vigilare.

Nelle ultime 540 estrazioni sono questi i numeri più frequenti usciti in ogni ruota

Qualcuno, preferisce, in alternativa al Lotto, il Gratta e Vinci. Con ProiezionidiBorsa abbiamo visto le varie percentuali per ogni categoria di lotteria istantanea. Ad esempio, quelli da 5 euro più vincenti o, se non vogliamo investire troppo, quelli da 2 euro. C’è anche chi cerca la via di mezzo con 3 euro, ognuno coltivando il proprio sogno.

Il Lotto, ovviamente, è un gioco di fortuna dove è difficile prevedere, a differenza del Gratta e Vinci, quale potrebbe essere la combinazione vincente. Però, trattandosi di buona sorte, se amiamo giocare al Lotto faremmo bene a prendere in considerazione alcuni numeri più fortunati di altri.

Sono quelli, in pratica, che negli ultimi tempi vengono estratti più frequentemente. In particolare, vedremo quali numeri, nelle ultime 540 estrazioni, sono usciti più spesso.

Se amiamo giocare al Lotto faremmo bene a prendere in considerazione nelle estrazioni questi numeri fortunati e frequenti per ogni ruota, che potrebbero farci vincere bei soldi

Sulla ruota di Bari, ad esempio, il numero 56 è uscito per ben 44 volte nelle ultime 540 estrazioni. Al secondo posto, il 49 (42). Passando alla ruota di Cagliari, ecco che 56 (45 volte) e 21 (22) sono i numeri più pescati dalla sorte. Su Firenze, invece, è il 63 (45 volte) quello più baciato dalla fortuna, seguito dall’accoppiata 46-61 (40 volte).

Chi gioca sulla ruota di Genova dovrebbe prendere in considerazione il 28 che è uscito addirittura 48 volte, ovvero il record assoluto. Subito dopo il 10-20-40-69 (tutti con 42 estrazioni). A Milano, il numero che esce più spesso è il 15 (ben 46), seguito da 48-77 (42 volte). Su Napoli, priorità al 74 (44 volte) e al 77 (40 estrazioni).

Passiamo alla ruota di Palermo che al top vede il numero 30 (45 sorteggi), con alle spalle 54-65 (40). A Roma, il numero fortunato è il 45 (41 volte), seguito da 34-82 (39). Sono due i numeri più vincenti a Torino, ovvero 53-81 (43 estrazioni), con il numero 31 alle spalle (41 estrazioni). Infine, ecco Venezia con il 34 (46 volte) e il 90 (44 estrazioni).

