Il tentativo di ripartenza al rialzo del titolo potrebbe essere già al capolinea e questa settimana potrebbe segnare l’inizio di una fase ribassista sul titolo Vantea Smart.

Come si vede dal grafico, infatti, la proiezione rialzista (indicata dalla linea tratteggiata) è stata fermata dalla forte resistenza individuata dal livello in area 6,96 euro. A quel punto, quindi, è iniziata una fase ribassista che potrebbe avere in area 6,3 euro un punto nodale per il suo futuro.

La mancata tenuta di questo livello, infatti, potrebbe aprire la strada al raggiungimento dell”obiettivo più probabile in area 4,21 euro. Qualora, poi, anche questo supporto non dovesse reggere, allora le quotazioni potrebbero avviarsi verso il successivo obiettivo in area 1,05 euro.

Qualora, invece, il supporto dovesse tenere e la resistenza in area 6,96 euro rotta al rialzo, allora le quotazioni di Vantea Smart potrebbero proseguire al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiata.

La valutazione del titolo Vantea Smart

Secondo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, il titolo è sottovalutato di oltre il 60%. Se, invece, si guarda ai multipli di mercato le azioni Vantea Smart risultano essere sopravvalutate.

I due principali punti di forza del titolo, però, sono la situazione finanziaria e le prospettive di crescita degli utili.

Ad esempio i debiti della società corrispondono a meno del 15% del suo capitale, un livello veramente invidiabile. Inoltre, l’indice di liquidità, sia di breve che di lungo periodo, è circa 2. Anche in questo caso un livello molto rassicurante. Per quel che riguarda la crescita, invece, le attese sono per una crescita degli utili del 57% all’anno per i prossimi tre anni. Un livello molto superiore a quello del settore di riferimento.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 61%

Questa settimana potrebbe segnare l’inizio di una fase ribassista sul titolo Vantea Smart: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Vantea Smart (MIL:VNT) ha chiuso la seduta del 25 aprile a quota 6,35 euro in ribasso del 2,46% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

L’ultima seduta del Ftse Mib Future ha spazzato via ogni velleità rialzista. Le attese per le prossime settimane