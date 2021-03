Spremere un limone fino all’ultima goccia è sempre un’impresa. Nonostante gli sforzi capita sempre che del prezioso succo venga sprecato. E ci ritroviamo a buttare via fette intere che contengono ancora molto succo. Soprattutto quando si spreme a mano, senza nessuno spremiagrumi elettrico. Ecco un metodo efficace per estrarre tutto il succo di limone.

Il metodo più efficace per spremere il limone e non sprecarne neanche una goccia

Prima di tutto un passaggio molto importante è massaggiare il limone ancora intero. Basterà poggiarlo su una superficie dura, come un tavolo o il piano di lavoro. E facendo un po’ di pressione con la mano farlo rotolare. Con un movimento simile a quello che si usa usando il mattarello. In questo modo si ammorbidisce l’intero agrume, e uscirà molto più succo.

Dopodiché bisogna prendere un bastoncino di quelli che si usano per gli spiedini. Fare un foro sul fondo del limone con il bastoncino, abbastanza profondo. Prendere una ciotola e spremere il limone facendo scendere il succo. Se serve giusto un po’ di succo questo è un metodo efficacissimo. Senza tagliare un intero limone si può estrarre una piccola quantità. Così il limone rimarrà intatto e non servirà tagliarlo.

Ora per estrarre tutto il resto del succo bisogna tagliare il limone a metà, dalla parte corta. Prendere una delle metà e invece di spremerlo normalmente, ecco il vero trucco. Si deve spremere spingendo sul fondo in modo da rigirarlo all’inverso. Proprio come se fosse uno stampino di silicone da cui far uscire delle mezze sfere. Dopodiché basta usare le dita per spremere bene lungo tutta la circonferenza. Alla fine si avranno delle mezze sfere invertite di limone, completamente asciutte. Tutto il succo sarà stato estratto!

Ecco il metodo più efficace per spremere il limone e non sprecarne neanche una goccia. Il succo appena estratto si può conservare tranquillamene in frigo. Per circa due settimane in un contenitore con chiusura ermetica. E usare il succo di limone ogni volta che ne abbiamo bisogno.

