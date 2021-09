Oggi parleremo di un problema che purtroppo si ripete spesso. È facile, infatti, trovare i propri gioielli anneriti o scoloriti. Non c’è cosa più fastidiosa perché questo vanifica tutta la loro bellezza. Che ci siano stati regalati o li abbiamo comprati è bello poterli sfoggiare in tutto il loro fascino. Inoltre, possono essere oggetti che hanno un valore personale. Magari sono stati tramandati in famiglia, oppure ce li ha donati una persona importante per noi.

Vederli rovinati può quindi colpirci nel profondo.

Ma non avremo più di questi problemi leggendo questo articolo. Perché scopriremo come avere gioielli finalmente brillanti come nuovi con questo semplice trucco da usare in casa. Dopo averli puliti in questo modo, faremo fatica a pensare che li abbiamo da anni.

La cura è sempre importante

Come sempre vogliamo dare qualche consiglio sulla prevenzione.

Purtroppo è quasi impossibile evitare che i gioielli si usurino. Ma con qualche accortezza si può evitare che si rovinino in poco tempo.

Dobbiamo sapere che ci sono tante cose che vanno a intaccare la superficie dei gioielli. Sicuramente il sebo e il sudore della nostra pelle sono la prima causa di usura. Infatti, consigliamo di dare una passata con un panno per pulire gli occhiali dopo ogni uso.

Anche l’aria stessa, con determinate sostanze, agisce negativamente sui gioielli. In questo caso, la conservazione è molto importante. Consigliamo, infatti, di tenere i propri gioielli in un luogo asciutto. L’ideale è il classico portagioie da tenere ben chiuso.

A proposito di dove riporre questi nostri tesori, vogliamo dare un consiglio per quando si sta fuori casa a lungo. Infatti invitiamo a leggere l’articolo “Il trucco geniale per nascondere piccoli oggetti e gioielli in casa quando partiamo”.

Dopo aver parlato di come prevenire i danni, vediamo come rimediare all’inevitabile.

Gioielli finalmente brillanti come nuovi con questo semplice trucco da usare in casa

Andiamo a scoprire il facilissimo procedimento per dare nuova vita ai nostri tesori. Innanzitutto, mettiamo a scaldare un po’ di acqua in un pentolino. Nel mentre, prendiamo una ciotola e rivestiamola di carta stagnola.

Adesso, mettiamo nella ciotola un cucchiaio e mezzo di bicarbonato, uno di sale e mezzo bicchiere di sapone per piatti.

Quando l’acqua sarà calda, aggiungiamola alla ciotola e mescoliamo bene. Ora, non ci resta altro che mettere i nostri gioielli a mollo nella ciotola.

Aspettiamo circa 15 minuti e poi risciacquiamoli. Consigliamo di asciugarli molto bene con un panno pulito.

Ora, vedremo come torneranno brillanti come appena usciti dal negozio. Potremmo finalmente rimetterli, sfoggiarli e fare una bellissima figura.