Essere cliente a lungo tempo per la stessa banca e con lo stesso conto può avere i suoi vantaggi ed i possibili svantaggi. Come nella maggior parte dei casi accade, un piano sottoscritto diversi anni fa non ha la stessa convenienza delle soluzioni recenti. I dati di Banca d’Italia mostrano come 10 anni fa la spesa media per la gestione di un conto corrente fosse sensibilmente maggiore rispetto ad oggi. Circa 110,2 euro nel 2010, contro gli 88,5 del 2019. Inoltre, molte banche stanno mettendo a disposizione del consumatore conti correnti dal canone zero che offrono differenti opportunità e limiti. Per chi è stufo dei canoni spropositati ecco il conto corrente zero spese dai numerosi vantaggi.

Fra le tante opzioni disponibili ce ne sono alcune indirizzate nello specifico ai più giovani. Le banche interessate sono Intesa Sanpaolo e Mediolanum con conti correnti canone zero fino al raggiungimento rispettivamente dei 35 e dei 30 anni. Ne abbiamo scritto a riguardo in “Chi ha meno di 30 anni ha diritto a questi conti correnti gratuiti e dai numerosi vantaggi”. Tra l’altro chi è studente ha la possibilità di accedere a sconti e offerte riservate incredibilmente vantaggiose, utilizzando la sola e-mail d’ateneo. Tutti i dettagli in “Gli studenti non sanno di aver diritto a queste strepitose offerte su prodotti Apple, Amazon e Google”.

Per chi è stufo dei canoni spropositati ecco il conto corrente zero spese dai numerosi vantaggi

Tutti i conti correnti di seguito prevedono un canone annuale pari a 0. Ciò che li differenzia uno dall’altro sono i limiti e le diverse commissioni su specifiche operazioni, come prelievo o bonifico. 2 soluzioni fra quelle proposte di seguito provengono da istituti bancari italiani.

Unicredit offre il conto corrente zero spese Buddybank ed una carta di debito MasterCard collegata senza costi aggiuntivi. I punti di forza di questa soluzione sono i bonifici SEPA gratuiti e i prelievi senza commissioni agli ATM Unicredit di tutto il mondo. Se abbiamo un altro conto e un dispositivo iOS possiamo, inoltre, accedere alle informazioni di questo direttamente dall’app del conto.

Anche il conto di Crédit Agricole rientra nell’elenco. Fra i vantaggi offerti è presente la carta di debito fisica collegata senza costi aggiuntivi e i bonifici SEPA senza commissioni. A differenza delle altre soluzioni, solo i primi 24 prelievi sono gratuiti su qualunque ATM, mentre rimane a costo 0 sugli sportelli automatici della banca.

N26 Standard è il conto corrente canone 0 completamente online. Anch’esso offre la disponibilità di una carta di debito MasterCard virtuale, mentre per ricevere quella fisica è previsto un costo di 10 euro. I bonifici SEPA sono gratuiti e il prelievo da tutti gli ATM non carica commissioni. Il plafond mensile massimo è di 20.000 euro.