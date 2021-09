Fare in casa il pane o qualsiasi prodotto da panificio è un rituale che ha qualcosa di sacro. La tradizione attinge da lontano e ci impedisce di sperimentare nuove vie, che a volte varrebbe la pena sperimentare. Siamo fedelissimi alla classica farina di grano tenero, che sia 0 o 00. Ma esiste una farina, anch’essa di antica tradizione italiana, che ha incredibili qualità e che si presta particolarmente alle preparazioni casalinghe. Parliamo della farina di grano Solina: ecco la farina perfetta per preparare pane e pizza in casa ma che pochi utilizzano. Vediamo quali sono le sue qualità culinarie e perché dovremmo cominciare a inserirla nella nostra cucina.

Una farina dalla tradizione antica

La farina di grano di Solina è un tipo di farina di grano tenero che affonda le sue radici nella tradizione abruzzese. Il grano Solina, infatti è una varietà di grano che troviamo soprattutto nel Parco Nazionale del Gran Sasso.

Le prime testimonianze dell’utilizzo di questa farina risalgono addirittura al XVI secolo. In quel momento storico, la farina di Solina era la più utilizzata dalle famiglie delle sue zone d’origine.

Il grano di Solina ha un ciclo di vita molto lungo rispetto agli altri tipi di grano. La sua coltivazione è ridotta alle zone d’origine, per cui ne deriva una farina piuttosto rara. La consistenza della farina di grano di Solina è morbida, il colore particolarmente chiaro. I cuochi dicono che conservi il profumo delle montagne.

La sua consistenza la rende una farina facilmente lavorabile a mano. per questo si può considerare la regina delle farine, quando si tratta di panificazione artigianale.

La farina di grano di Solina è a tutti gli effetti una farina antica, la cui lavorazione conserva i metodi tradizionale. Ne deriva una farina “grezza” ma dalle ottime proprietà. Ha una bassa quantità di glutine e una buona quantità di proteine e sali minerali.

Le qualità di questa farina l’hanno resa una delle alterative più utilizzate dagli chef di alta cucina. Con la farina di grano di Solina si possono ottenere eccellenti impasti per pane e per pizza. Sono impasti adatti specialmente per le pizze gourmet: sottili e di facile digestione.

