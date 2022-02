Un tempo si chiamava giacca, oggi, invece, si usa il termine blazer, anche se questi due capi femminili sono quasi identici.

Entrambi possono essere doppiopetto, con spalline, corti, lunghi o fascianti.

Il blazer, però, ha due caratteristiche in più, quelle che hanno fatto capitolare il cuore di tantissime donne.

Innanzitutto, si tratta di un pezzo unico, che non ha bisogno di stare in coppia con un pantalone coordinato.

Appartiene, poi, alla sottocategoria dell’abbigliamento elegante ma possiamo abbinarlo praticamente con tutto, creando outfit in pieno stile “sporty chic” per qualsiasi occasione.

Tuttavia, tra i tanti modelli, proprio uno spopolerà come non mai in primavera e sarà la vera tendenza che ci salverà quando avremo bisogno d’eleganza.

Di cosa si tratta?

Drizziamo le orecchie perché questa meraviglia, che scopriremo nell’articolo di oggi, potremmo già averla nell’armadio.

Se abbiamo questo blazer nel guardaroba siamo fortunate perché vale oro per sfoggiare un look elegante super trendy in primavera

Questo tipo di blazer ha sfilato su tantissime passerelle primaverili del 2022 ma va di moda già dal 2019.

Per questo è probabile che potremmo averlo appeso da qualche parte.

Da metà marzo, però, partirà la rivoluzione e potremmo indossarlo in un modo diverso che ci svolterà in maniera low cost qualsiasi evento in programma.

Stiamo parlando del blazer over size, quello che non ci calza proprio a pennello ma è proprio così che dovrebbe stare.

Spalle abbondanti e vistose, maniche morbide, lunghezza a metà coscia, circonferenza ampia che non segna pancia e fianchi.

Tuttavia, se di solito l’abbiniamo con pantaloni skinny o leggings, ecco arrivato il momento di cambiare.

Il nostro blazer over size, infatti, può trasformarsi in un mini-dress, la sobrietà può diventare sexy, mettendo in mostra le gambe che appariranno decisamente lunghe.

Sfruttare senza acquistare

Quindi, se abbiamo questo blazer nel guardaroba siamo veramente fortunate e per il nostro prossimo evento potremmo essere tra le più alla moda.

La prima cosa da fare, prima di puntare su quest’outfit da urlo, è provarlo in questa nuova veste per vedere come ci sta.

Se dovesse essere troppo corto, potremmo valutare di allungare l’orlo oppure indossare degli short da ciclismo cortissimi.

Se, invece, fosse particolarmente scollato, sotto al blazer dress potremmo mettere:

un body semplice o con pizzi e trasparenze;

una bralette;

un bustier.

Modelli più in voga

Nella primavera del 2022 potremo spaziare tra monopetto, con un solo bottone, oppure doppiopetto sia con bottoni a vista sia nascosti.

Per quanto riguarda i revers, saranno sia sottili e classici che ampi e più marcati.

Infine, la palette di colori varia dagli intramontabili nero e bianco, al rosa, verde, arancione, azzurro e rosso.

Abbinamenti

Il blazer come vestito andrebbe indossato senza calze oppure, nel caso di una tinta unita, con dei collant velati e decorati con punti luce.

Per quanto riguarda le scarpe, finché c’è ancora freddo potremmo valutare uno stivale con tacco, alto al ginocchio oppure dei socks boots.

In alternativa, décolleté, sling back, anche intrecciate a caviglia, e sandali con maxi plateau.

Approfondimento

Questo pantalone sarà la nuova ossessione della primavera estate perché rinnova e rende unico qualsiasi capo d’abbigliamento che abbiamo nell’armadio