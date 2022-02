72 posti per laureati e diplomati in questa meravigliosa Regione d’Italia famosa per il buon cibo e i paesaggi romantici

Ogni Regione d’Italia ha tanto da offrire ai suoi abitanti e ai visitatori che decidono di trascorrere qualche giorno alla scoperta della bellezza. Paesaggi mozzafiato, storia, cultura e natura rigogliosa sono gli elementi più importanti che fanno della nostra Terra una delle più belle al Mondo.

Tra le Regioni che ogni anno accolgono tantissimi studenti e lavoratori che si trasferiscono per motivi formativi e professionali troviamo l’Umbria. Ricca di opportunità, tantissimi italiani la scelgono anche per la sua ricchezza culturale e perché no, anche gastronomica. Come non pensare ai salumi, al buon vino e soprattutto all’inimitabile cioccolato. I baci perugina sono famosissimi e rappresentano un grande vanto per la bella città di Perugia, oltre che per tutto il territorio umbro.

Proprio la Regione Umbria ha recentemente indetto due concorsi pubblici per assumere 18 diplomati e 54 laureati nei suoi uffici amministrativi. Un’occasione da cogliere al volo sia dal punto di vista professionale che personale.

Vediamo alcuni dettagli della selezione, come partecipare ed entro quando bisognerà inviare la propria candidatura.

I 18 posti, di cui 5 riservati ai volontari appartenenti alle forze armate, riguardano la posizione di Istruttore e sono così suddivisi:

5 per il supporto alla finanza e contabilità;

5 per il settore ambiente e territorio;

6 per il supporto direzionale;

2 per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi.

I 54 posti, di cui 16 riservati ai volontari delle forze armate, riguardano la posizione di funzionario e sono così ripartiti:

4 posti da funzionario avvocato;

10 funzionari per il settore amministrativo e di organizzazione;

10 funzionari per il settore della programmazione;

3 funzionari per il settore economico-finanziario;

9 posti da funzionario tecnico professionale;

6 funzionari per i sistemi informativi e tecnologici;

4 funzionari per il settore comunicazione e informazione;

8 funzionari per il settore ambiente e territorio.

Invio della domanda e processo di selezione

È possibile inviare la domanda entro il prossimo 20 marzo, seguendo le istruzioni previste nei due bandi disponibili all’apposito sito internet.

Ricordiamo inoltre che per candidarsi è necessario possedere il sistema SPID o CIE.

Il processo di selezione consiste inoltre nella valutazione dei titoli posseduti da ciascun candidato e dal punteggio ottenuto nella prova scritta.

Qualora l’amministrazione lo ritenesse opportuno per l’elevato numero di domande pervenute, potrà prevedersi anche un test di preselezione.

La prova scritta consisterà dunque in un quiz a risposta multipla sulle specifiche materie previste da ciascun bando di concorso.

72 posti per laureati e diplomati da non lasciarsi scappare, per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al link di cui sopra.

