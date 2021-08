Negli ultimi anni il modo in cui ascoltiamo la musica è profondamente cambiato. Sono spariti i supporti fisici come le cassette e i CD e viviamo nell’epoca delle playlist. Ma c’è ancora chi resiste alla musica “liquida”. Nell’ultimo periodo sono infatti aumentate notevolmente le vendite dei giradischi e dei vinili. E non soltanto tra le generazioni meno giovani. Il ritorno del vinile ha avuto anche un altro effetto: quello di scatenare la caccia alle rarità e ai dischi in edizione limitata. Rarità che spesso valgono una fortuna. Quindi è arrivato il momento di controllare le nostre collezioni. Se abbiamo in soffitta uno di questi vinili stiamo nascondendo un vero tesoro. Vediamo quali sono e le quotazioni.

Se abbiamo in soffitta uno di questi vecchi vinili stiamo nascondendo un vero tesoro

Se abbiamo seguito le evoluzioni del rock dagli anni ’60 forse siamo tra i pochi possessori del primo disco dei Led Zeppelin del 1969. La prima edizione del vinile con le lettere azzurre vale circa 900-1000 euro. Lo stesso valore di “The Who Sell Out”, terzo lavoro in studio della band inglese.

Pochi spiccioli in confronto alla quotazione di “The Black Album” di Prince. In una recente asta è stato venduto per 27.500 dollari. Il motivo è tutto nelle pochissime copie disponibili. Fu lo stesso artista a decidere di ritirarlo dal mercato poco tempo dopo averlo fatto uscire.

Vale poco più di 16mila dollari “God Save The Queen” dei Sex Pistols. Ma non la versione messa in commercio dalla Virgin. Bensì quella della A&M, la casa discografica che accompagnò la band nei primi anni di vita e che distribuì le prime copie del disco.

I vinili italiani più rari e quotati

Non mancano neanche i dischi italiani nelle rarità che i collezionisti cercano più spesso. La quotazione di “Ma che vuoi che sia una canzone” di Vasco Rossi si aggira intorno ai 2.000 euro.

Molto particolare la storia di “Ingresso libero” di Rino Gaetano. La casa discografica ne stampò poche copie e ne vendette ancora meno. L’artista fece sparire in prima persona le altre. I fan che oggi possiedono una di quelle copie possono rivenderla a circa 1.400 euro.

Molti in casa almeno un disco di Adriano Celentano. Ma se siamo tra coloro che possiedono “Adriano Celentano con Eraldo Volonté & His Rockers” siamo particolarmente fortunati. Il doppio Ep di cover rock and roll del “Molleggiato” vale intorno ai 700 euro.

