Nella precedente analisi dedicata al Ftse Mib abbiamo evidenziato tre canali rialzisti, in ottica di breve, medio e lungo termine.

In particolare, abbiamo sottolineato come fosse importante monitorarli per cogliere eventuali segnali di inversione.

Ieri, complici alcuni fattori internazionali, riconducibili soprattutto al timore di un tapering anticipato da parte della FED, più che non all’Afghanistan, abbiamo assistito alla rottura del canale di breve termine.

Non solo. La dinamica delle quotazioni ha confermato anche un pattern ribassista di Magic Box, che consente quanto meno alcune proiezioni di breve, salvo un’estensione del ribasso, che verrà valutata nel caso di cedimento di alcuni livelli.

Aggiorniamo quindi la situazione tecnica come segue.

Ftse Mib: rottura di canale rialzista e proiezioni

Procediamo quindi a partire dall’analisi del seguente grafico.

Il semicerchio giallo rappresenta un ciclo di medio termine, suddiviso in quattro sottocicli dalle rette verticali nere.

Nel grafico sono rappresentati anche tre canali, ripresi dalla precedente analisi.

In celeste il canale di breve rotto al ribasso, in verde il canale di medio, in giallo un canale di lungo termine.

Proiezioni di Magic Box ed analisi ciclica

Come abbiamo già detto sopra, il ribasso ha dato conferma anche ad un pattern ribassista di Magic Box, che consente le seguenti proiezioni.

Senza escludere un futuro ampliamento del ribasso, il primo target si colloca in area 25.670, indicata dalla retta nera orizzontale più alta, ed un secondo target in overshooting ribassista vede area 25.180, quale massima estensione del ribasso di breve, obiettivo rappresentato dalla retta orizzontale nera più bassa.

Il target dovrebbe essere raggiunto per/entro il setup temporale del 30 agosto, indicato dalla retta verticale rossa.

Primo segnale di ripresa rialzista, eventualmente senza arrivare a toccare uno dei target, solo in caso di superamento della retta discendente nera. Quest’ultima rappresenta un livello dinamico, delineato con il metodo Magic Box.

Da notare anche che poco oltre la retta verticale rossa si colloca una retta verticale nera, che indica la metà del ciclo ed il passaggio da secondo a terzo sottociclo.

Le proiezioni di Magic Box, sopra indicate, indicano che le quotazioni, quindi, non dovrebbero scendere sotto il minimo di inizio secondo sottociclo, almeno entro la sua chiusura, vista la vicinanza tra setup del 30 agosto ed inizio del terzo sottociclo per i primi di settembre.

Non solo. I livelli relativi ai target proiettati si mantengono entro i canali di medio e lungo termine. Se, quindi, si avvereranno tali proiezioni, si manterrebbero intatti i trend rialzisti di medio e lungo termine, ma al momento tale indicazione è prematura.

Una conferma dal quadrato di 90

L’indicazione del setup del 30 agosto viene confermata anche da altre tecniche, in particolare riconducibili a metodi di Gann.

Ad esempio di seguito il grafico di un cosiddetto quadrato di 90.

Per terminare su Ftse Mib e rottura di canale rialzista e proiezioni, la freccia rossa evidenzia una retta verticale verde, che indica, appunto, il setup del 30 agosto, già proiettato da Magic Box.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“