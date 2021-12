Tutto sembra pronto per la cena della Vigilia. Ma all’improvviso ci si rende conto di non avere una decorazione per la tavola. Niente panico: si può rimediare con quel che abbiamo già in casa. Scopriamo come.

Se abbiamo dimenticato il centrotavola natalizio ecco 3 eleganti soluzioni fai da te dell’ultimo minuto

Prima delle Feste c’è tanto a cui pensare. Innanzitutto bisogna scegliere il menù con cui stupire gli ospiti, magari proponendo una variante gourmet e sfiziosa dei classici antipasti natalizi.

Poi correre a comprare i regali dell’ultimo minuto: un’ottima scelta per non presentarsi a mani vuote è la classica bottiglia di vino, soprattutto se impacchettata in maniera originale.

Succede così che si trascurino le decorazioni, ma per fortuna il problema si può risolvere facilmente. Se abbiamo dimenticato il centrotavola natalizio ecco 3 eleganti soluzioni fai da te dell’ultimo minuto.

La prima idea è la più semplice, ma molto d’effetto. Quasi tutti hanno nella credenza un vaso di cristallo, una coppa o un piatto da portata. Spesso questi bellissimi oggetti hanno una funzione decorativa, ma è un peccato lasciarli a prendere polvere a Natale.

Piuttosto li si può mettere al centro della tavola, e riempirli con decorazioni che si hanno già a disposizione: le palline dell’albero di Natale, oppure qualche ramo di pino. In alternativa, anche solo disporre nel vaso una catena di lucine a led garantisce un risultato molto chic.

Riutilizzare le decorazioni natalizie in maniera furba

La seconda soluzione è per chi proprio si è ridotto all’ultimo secondo. In molti hanno sulla porta una ghirlanda natalizia: basterà staccarla, appoggiarla sul tavolo e disporvi al centro delle candele o delle lucine led.

Infine, la terza idea è sicuramente originale e permette di sbizzarrirsi un po’ con la fantasia. In questo caso serviranno tre o quattro calici da vino, anche di forme e dimensioni diverse.

Non bisognerà fare altro che disporli al centro della tavola a testa in giù, come se fossero delle campane di vetro. All’interno bisogna mettere qualsiasi oggetto presente in casa che possa fare da decorazione natalizia.

Ecco qualche idea:

ornamenti dell’albero di Natale;

pigne;

figurine del presepe;

rametti di pino;

foglie di agrifoglio;

arance essiccate;

stecche di cannella;

frutta secca.

Insomma, le possibilità sono tante. Infine, sulla base dei bicchieri si può appoggiare una piccola candela. In men che non si dica si avrà una tavola festiva!

