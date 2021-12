L’inverno è una stagione ostica sotto molti punti di vista. Le basse temperature e gli agenti atmosferici possono causare innumerevoli problemi alla nostra abitazione. Uno dei più noti e con il quale molti hanno a che fare regolarmente è quello dell’umidità.

Questo nemico si può accumulare ovunque e può dare origine a situazioni parecchio spiacevoli. Tra le parti della casa più colpite ci sono le pareti e i vetri delle finestre.

Per disfarci dell’umidità probabilmente le avremo provate tutte, ma forse non abbiamo ottenuto i risultati che speravamo. In questo caso, potremmo risolvere il problema con un metodo del tutto naturale e davvero efficace.

Le cause di questo problema

L’umidità in eccesso dentro casa non fa bene né alla salute né ai nostri interni. La conseguenza più spiacevole è la formazione della terribile muffa. In altri casi ci ritroviamo ad affrontare la fastidiosa condensa, che si forma sui vetri dopo una doccia calda o un acquazzone violento.

Proprio le intemperie come la pioggia sono una delle cause dell’umidità in casa. A questa si aggiunge anche lo scarso isolamento termico dell’abitazione e il poco frequente ricambio di aria nelle stanze.

In realtà, l’umidità potrebbe diffondersi in ben altri luoghi della casa. Per fortuna, avevamo già visto in precedenza come eliminare la muffa da armadio e cassetti grazie a facili trucchetti. Inoltre, potremmo togliere le macchie di muffa dalle pareti con un prodotto alternativo al solito bicarbonato che non tutti conoscono.

Invece, ecco in che cosa consiste il nostro speciale metodo scaccia umidità.

Per liberare vetri e muri di casa da condensa e umidità persistenti ecco il trucchetto formidabile ma che in pochi usano

Tutto ciò che dovremo fare sarà preparare dei vasetti assorbi-umidità da utilizzare all’occorrenza. Per realizzarli ci serviranno alcuni ingredienti eccezionali per questo scopo. Ci riferiamo a sale grosso, tè e olio essenziale.

Per prima cosa ci procuriamo dei vasetti di vetro, come quelli dello yogurt o per le conserve fatte in casa. Dentro ogni vasetto inseriamo un bel po’ di sale e il contenuto di una bustina di tè. Mescoliamo per bene i due ingredienti, quindi versiamo anche qualche goccia dell’essenza che preferiamo.

Ora possiamo richiudere i contenitori e lasciarli a riposo per 2 o 3 giorni. Scaduto il tempo li riapriamo e sistemiamo negli angoli in cui si accumula maggiormente l’umidità. Poggiamoli vicino alle pareti o sui davanzali delle finestre, affinché assorbano tutto a dovere. Dunque, per liberare vetri e muri di casa da condensa e umidità persistenti ecco il trucchetto formidabile ma che in pochi usano.