I gerani sono i fiori perfetti per decorare e abbellire balconi, terrazzi e giardini. Con i loro colori vivi e appariscenti, sono le piante della bella stagione.

Il geranio è il re dei fiori. In giardino crea queste macchie di colore che difficilmente passano in osservate e che sono così belle da attirare l’attenzione di tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un fiore facile da coltivare, perché necessita di poche cure.

Una pianta con delle caratteristiche particolari diversa dalle altre

Il geranio può essere coltivato in molte specie diverse. Ne esiste una in particolare, molto singolare, diversa da tutte le altre.

Parliamo dei gerani odorosi, che a differenza delle altre varietà non hanno fioriture importanti. La loro caratteristica principale è quella di avere delle foglie uniche, mai viste.

Proprio così, le foglie, se sfiorate emanano un profumo che varia dal dolce all’aspro.

Tutti vorranno questi gerani in giardino quando scopriranno che le foglie profumano di limone

Una particolare varietà di geranio odoroso è quello definito pelargonium limone o geranio limone.

È molto facile da coltivare e permette di godere di foglie che emanano un meraviglioso profumo di agrumi.

Sboccia in primavera/estate fino in autunno, e può essere piantato in pieno terreno o in vaso. Ama il sole, ma anche le zone di ombra. Ha bisogno di costanti innaffiature solo per il periodo della stagione estiva.

Il geranio limone è ottimo sia per proteggere dagli insetti e zanzare le piante vicine, sia per evitare che entrino in casa. Quindi non solo una pianta dal profumo particolare, ma anche molto utile.

Il geranio limone si deve guardare per la sua bellezza, ma anche necessariamente toccare per sentirne il profumo. Una pianta affascinante, perfetta per rendere il nostro giardino o balcone, particolare e unico.

Per questo motivo tutti vorranno questi gerani in giardino quando scopriranno che le foglie profumano di limone.