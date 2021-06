L’aglio è uno dei re della cucina e, se utilizzato con criterio, è in grado di dare una spinta pazzesca a tantissimi piatti.

È indispensabile in molte cucine, da quella francese, a quella italiana, ma in generale su tutto il bacino mediterraneo. Non solo, è amatissimo anche nella cucina medio orientale e in quella asiatica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

La tradizione della coltivazione dell’aglio è millenaria e, per moltissimo tempo, le incredibili proprietà dell’aglio hanno dato un contributo anche in medicina.

Per un rimedio naturale a base di aglio, che aiuta a combattere un comune fastidio, cliccare qui.

Come usare bene l’aglio in cucina

Tornando alla cucina, è innegabile che l’aglio è in grado di dare una spinta ai nostri piatti, ma al contempo, se utilizzato male, può rovinarli.

Se facciamo questi errori comuni con l’aglio, i nostri piatti non saranno mai buoni.

Non togliere la parte centrale , ovvero il germe dell’aglio, è un errore. Ha un sapore troppo forte e pungente ed è sempre preferibile toglierlo per poi utilizzare lo spicchio. Soprattutto quando lo si utilizza crudo. L’aglio si sentirà senza prevalere fastidiosamente.

, ovvero il germe dell’aglio, è un errore. Ha un sapore troppo forte e pungente ed è sempre preferibile toglierlo per poi utilizzare lo spicchio. Soprattutto quando lo si utilizza crudo. L’aglio si sentirà senza prevalere fastidiosamente. Bruciare l’aglio con temperature troppo alte . Questo è un errore abbastanza comune che compromette il sapore dell’intero piatto. L’aglio bruciato, oltre ad avere un fortissimo e sgradevole odore, ha anche un sapore molto amaro. Per evitare questo inconveniente, l’aglio va soffritto a fiamma dolce.

. Questo è un errore abbastanza comune che compromette il sapore dell’intero piatto. L’aglio bruciato, oltre ad avere un fortissimo e sgradevole odore, ha anche un sapore molto amaro. Per evitare questo inconveniente, l’aglio va soffritto a fiamma dolce. Non utilizzarlo nelle giuste dimensioni. Anche questo è un errore molto comune. Se il piatto da preparare con l’aglio è un crema o una salsa, l’ideale sarà ridurlo a crema con un mortaio. Se serve solo profumare una salsa di pomodoro, ad esempio, può essere lasciato intero, per poi toglierlo. Per delle bruschette, l’ideale è utilizzare uno schiaccia aglio oppure prendere uno spicchio e strofinarlo sulla fetta di pane.

Per ogni pietanza c’è un modo adatto di utilizzare questo speciale ingrediente.

Se facciamo questi errori comuni con l’aglio i nostri piatti non saranno mai buoni, ma con questi semplici consigli, rimediare non sarà un problema. La riuscita dei piatti a base di aglio sarà garantita.