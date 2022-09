Siamo quasi giunti alla fine dell’anno ed è arrivato il tempo delle previsioni sul futuro. Tra qualche tempo entreremo ufficialmente nel 2023, un anno che riserverà grandi novità per molti segni dello zodiaco. Purtroppo non per tutti arriveranno notizie positive, però, soprattutto sul fronte economico. Le stelle, infatti, indicano chiaramente che ci saranno alcune cadute in picchiata per alcuni segni dello zodiaco. Questi faranno scelte economiche non profittevoli, o investiranno i propri soldi nei fondi sbagliati.

Alla fine, il risultato potrebbe essere davvero disastroso. L’unico modo per prevenire questa situazione potrebbe essere capire subito chi saranno i malcapitati di questo anno. Se il nostro segno sarà tra i presenti, sarà bene sterzare da subito la nostra rotta, per recuperare terreno prima che sia troppo tardi. Ecco chi saranno coloro che dovranno fare maggiore attenzione a come useranno i propri soldi.

Il 2023 sarà un anno sfortunato economicamente per 3 segni dello zodiaco

Partiamo da un segno che sembrava fortunato, ma che invece potrebbe essere colpito da vento contrario. Stiamo parlando dello Scorpione, segno tra i più intuitivi e istintivi in assoluto. Il fiuto per gli affari ha sempre aiutato lo Scorpione a fare le scelte migliori, ma stavolta qualcosa potrebbe andare storto. Infatti, potranno esserci perdite di denaro, per colpa di un investimento sbagliato o per un progetto rivelatosi poi fallimentare.

L’unico modo per venire a capo di questa situazione sarà affrontare a viso aperto le difficoltà, eliminando le parti deboli. In questa fase sarà molto importante essere circondati e sostenuti dalle persone più care e dai nostri affetti più profondi.

Opportunità di riparare ai danni per un altro segno

Anche il Capricorno dovrà affrontare situazioni non semplici nei prossimi mesi. Sembrava finalmente arrivato l’anno della svolta, ma i successi subiranno una battuta d’arresto a causa di qualche errore di valutazione. Sarà anche per questo che le stelle indicano che il 2023 sarà un anno sfortunato economicamente. In questa fase sarà importante essere sinceri con sé stessi e scegliere quella che potrà essere la strada migliore per noi. Bisognerà trovare la forza di essere onesti anche nell’amore, anche se non sarà facile. Ricordiamo, infatti, che il Capricorno è uno dei 4 segni più bugiardi e pericolosi che tutti abbiamo incontrato nella vita.

Attenzione anche a questo segno

Infine arriviamo alla Vergine, segno zodiacale tra i più instabili, soprattutto durante il prossimo anno. Sul lavoro arriverà una promozione o un avanzamento di carriera, ma i soldi non cresceranno. L’anno prossimo, infatti, sarà il periodo giusto per fare traslochi e lavori in casa e questo porterà grandi spese in famiglia. Certamente, però, quando ci riassesteremo, saremo contenti dei cambiamenti effettuati e vivremo meglio nella nostra casa.

Lettura consigliata

I 4 segni zodiacali più simpatici e divertenti del nostro oroscopo