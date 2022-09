Come si può vedere la password del WI FI sul telefono? A chiederselo è chi ha l’esigenza di conoscere la parola chiave, avendo un dispositivo già collegato ed impostato per accedervi automaticamente. Accade, ad esempio, quando in casa arriva un nuovo telefono o un nuovo computer. Per visualizzare la password della rete WI FI potrebbero esserci diverse procedure. Tuttavia, probabilmente quella più snella passa direttamente per il proprio telefono.

Come vedere la password WI FI nel telefono cellulare Android in modo facile

E allora, come facciamo a sapere la password del WI FI? La risposta la si trova nelle impostazioni del proprio smartphone Android che è già connesso alla rete casalinga. Nell’elenco delle applicazioni si dovrà andare a ricercare proprio la voce Impostazioni. Successivamente occorrerà individuare un collegamento che possa chiamarsi “Connessioni” o qualcosa di simile. Al suo interno si dovrà trovare la voce WI FI.

Qui si vedranno le diverse connessioni WI FI e si potrà visualizzare quella a cui si è collegati. In riferimento ad essa i dispositivi Android presentano un collegamento alle impostazioni specifiche. Ad esempio, potrebbe essere presente un’icona a forma di ingranaggio.

La chiave per accedere alla rete o il QR Code

Alcuni telefoni consentono di visualizzare la password immessa attraverso pochi semplici passaggi. Tuttavia, soprattutto nei dispositivi più moderni, è possibile visualizzare un QR Code (l’opzione potrebbe essere in basso). Ipotizzando di voler fare collegare un dispositivo alla stessa rete, sarà sufficiente inquadrare il codice per avere un collegamento diretto alla connessione. Lo si potrà fare sia con un altro smartphone che con un tablet.

In sostanza non sarà più necessario scoprire come vedere la password WI FI da telefono cellulare Android, tenuto conto che si arriverà subito alla destinazione finale. Sul dispositivo che si vorrà collegare e con cui si inquadrerà il codice dovrebbe, infatti, apparire l’opzione “Connetti alla rete” o un’indicazione analoga. Senza necessità di immettere manualmente alcuna password. L’immagine del QR Code, tra l’altro, può essere anche salvata con uno screenshot.

Come facciamo a sapere la password del WI FI, avendo il QR Code?

E se il dispositivo da connettere è un computer? Dallo stesso telefono già collegato basterà andare su un qualsiasi motore di ricerca e ricercare un sito che legge i QR Code. Si dovrà fare l’upload dello screen del codice e successivamente la lettura porterà a scoprire la password. Generalmente potrebbe essere indicata dopo una P e “due punti” nella riga che viene visualizzata. Questa procedura, tra l’altro, è anche l’occasione per ribadire la necessità di fare attenzione.

Ad esempio, vale la pena utilizzare password sempre diverse, evitando di scegliere la medesima per il WI FI e la email o altri account. Così come, di tanto in tanto o per occasioni specifiche, potrebbe essere opportuno cambiare le “parole di accesso”. Qualora, invece, il dispositivo già connesso sia un computer, può seguire anche diverse altre procedure, perché sono diverse le strade che si possono seguire per chi cerca come vedere la password WI FI dal pc.

