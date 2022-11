Scorregge e pancia dura in autunno potrebbero dipendere da un alimento tanto amato

Nella classifica dei frutti più amati in autunno sicuramente non possono mancare le gustosissime castagne, amate da grandi e piccini. Per le strade infatti e dovunque si sente il profumo di caldarroste innanzi al quale diventa davvero difficile passare indifferenti. Per anni per le popolazioni montane le castagne hanno rappresentato la maggiore fonte di nutrimento durante l’inverno, definendole pertanto il pane dei poveri. Peraltro anche la loro farina si presta a moltissime ricette come il castagnaccio o la polenta. Grazie al loro contenuto di amido e fibre le castagne hanno un incredibile potere saziante e possono consumarsi come uno spuntino durante la giornata.

Tuttavia potrebbe accadere che dopo il loro consumo si avverta una sensazione di gonfiore e meteorismo. Pertanto scorregge e pancia dura in questo periodo dell’anno in cui le castagne sono il frutto tipico potrebbero essere causati proprio dal loro consumo. Chi soffre di meteorismo e pancia gonfia, esattamente come per i legumi, dovrebbe evitare o quanto meno limitarne il consumo.

Che cos’è il meteorismo

Il meteorismo è caratterizzato dalla dilatazione dell’addome a causa della presenza di quantità eccessive di gas nell’apparato digerente. Questa condizione può comportare l’emissione frequente di gas intestinali, dolori addominali, diarrea e gorgoglii addominali. Ad essa possono associarsi diverse patologie, come la colite, l’appendicite, l’occlusione intestinale, le intolleranze alimentari, al lattosio, la celiachia, la sindrome del colon irritabile. Pertanto per risolvere questa condizione spesso imbarazzante è necessario individuare la patologia che l’ha scaturita e agire su questa. Ad esempio nel caso in cui si soffra di colon irritabile, sarà necessario adottare un’alimentazione adeguata. A tal proposito a 40 anni potrebbe valere oro per il colon la dieta low FODMAP. Chi soffre di meteorismo dovrebbe inoltre evitare alimenti ricchi di oligosaccaridi che il nostro corpo potrebbe non riuscire a digerire.

Come evitare scorregge e pancia dura in autunno causati dalle castagne

Le castagne sono ricche di oligosaccaridi ovvero carboidrati complessi che il nostro organismo potrebbe non riuscire a digerire. In questo caso si potrebbe creare aria nella pancia con conseguenti crampi e dolori addominali. Per evitare tali inconvenienti, dopo aver appurato la causa del meteorismo ed escluso determinate patologie, per non rinunciare alle castagne si potrebbero adottare semplici trucchi. Innanzitutto non esagerare con le quantità, consumarle ben cotte, masticare a lungo e bene e non abbinarle ad ulteriori carboidrati. Questi ultimi potrebbero aumentare la fermentazione e il gonfiore. In questo modo non rinunceremo né alla bontà di questo incredibile frutto né ai suoi molteplici effetti benefici.