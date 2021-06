Con l’arrivo della bella stagione le zanzare, i moscherini, i calabroni, le mosche, le vespe diventano un incubo per ognuno di noi. Perciò, molti sono obbligati a montare le zanzariere in casa per evitare fastidi per tutti gli occupanti compresi gli amici a quattro zampe. Questo articolo vuole prima di tutto far scoprire la zanzariera giusta e resistente a prova di zampata di animale domestico.

Perciò, ora vale la pena leggere l’articolo fino in fondo per scoprire la zanzariera adatta ad ogni esigenza e studiata ad hoc per gli animali domestici.

Classica

Partiamo dalla zanzariera più semplice, economica e di uso comune che viene installata all’ingresso di porte oppure come cornice di una finestra. Questo genere è sia fissa che mobile, avvolta su un rullo oppure a scorrimento.

Purtroppo questo tipo di zanzariera non è efficace quando si hanno animali domestici in casa poiché con le zampe viene lacerata. Però, non bisogna perdersi d’animo e utilizzando una rete spalmata in PVC il problema non si pone più. Perciò, utilizzando un materiale simile, le zanzariere sono davvero robuste a prova di animale.

Anti fuga

Il modello che ora vedremo nello specifico è quello più indicato da installare per coloro che hanno in casa amici a quattro zampe. La zanzariera anti fuga saliscendi oppure a scatto laterale è montata su un telaio in alluminio. Essendo molto resistente i nostri animali non hanno la possibilità di rovinare la zanzariera.

Scoprire la zanzariera giusta e resistente a prova di zampata di animale domestico

La zanzariera a tenda è indicata per le abitazioni con affaccio al piano terra. Essendo particolarmente rigide sono veramente utili anche per proteggere dall’entrata di ospiti sgraditi.

Ora tutti conoscono quale zanzariera comprare per la propria abitazione in presenza di amici a quattro zampe. Bisogna solo fare la scelta giusta e compatibile anche con la tasca. Infatti ogni tipo di zanzariera ha un costo diverso dall’altra.