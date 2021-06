Adesso che stanno spuntando i vari “pass” colorati tornare a viaggiare anche in Europa non sarà più un problema. Mare, montagna e laghi sono le mete preferite degli italiani che già vivono nelle città d’arte e quindi rispetto ai turisti stranieri spesso prediligono le classiche vacanze. Ma se abbiamo voglia di spendere poco e vedere posti nuovi ecco un incredibile viaggio alla scoperta delle capitali europee più belle che costano davvero pochissimo. Teniamo ovviamente conto che anche qui scatta la speculazione e in agosto i prezzi salgono ma molto meno che in Italia. Soprattutto nelle città che vedremo in questo articolo.

Incredibile viaggio alla scoperta delle capitali europee più belle che costano davvero pochissimo

Partiamo da una meta che sta trovando gli apprezzamenti di quasi tutti i turisti che la visitano: Cracovia. Non è ovviamente l’attuale capitale ma lo è stata per secoli e si vede. Siamo in Polonia e secondo i dati raccolti dai maggiori siti internazionali di viaggio e stando ai commenti dei turisti un soggiorno giornaliero costa circa 25 euro. Davvero pochi se consideriamo che questa meta ricca di storia sembra una piccola Parigi per le sue caffetterie così “bohemien” e quell’atmosfera culturale molto intensa. Famosi sono infatti i suoi festival serali che per tutta l’estate intrattengono i turisti nelle piazze principali della città proponendo una serie di eventi completamente gratuiti. Da segnalare il castello di Cracovia in cui venivano incoronati i re prima che la capitale si spostasse a Varsavia. Secondo gli stessi polacchi la vera capitale culturale e artistica del paese è proprio questa.

Bratislava una perla incredibile

Se Cracovia è bellissima e costa poco Bratislava è ancora più economica e altrettanto bella. Qui siamo in Slovacchia, di cui è la capitale e anche qui domina la città un castello da fiabe. Attraversa la città il Danubio che gli slovacchi hanno sapientemente adornato con ponti antichi alternati a moderni e dal gusto quasi Star Wars. Soggiornare e mangiare costa davvero poco se consideriamo che possiamo adattarci spendendo poco più di 25 euro al giorno a testa. Se decidiamo di venire a fare una visita a Bratislava andiamo alla caccia delle sue famose chiese. Tra la città e gli immediati dintorni ce ne sono alcune di bellissime inserite nei patrimoni dell’Unesco.

