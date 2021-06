Melanzane e zucchine sono le grandi protagoniste dell’estate. Insieme al pomodoro fresco sono alleate del gusto, ma anche di un’alimentazione sana ed equilibrata. Infatti entrambe sono povere di grassi e hanno poche calorie. I piatti che si possono creare con melanzane e zucchine sono tantissimi. Si può spaziare dall’antipasto, ai primi e ai piatti unici.

In questo articolo, gli Esperti della Redazione di PdB propongono 3 fresche insalate estive proteiche con melanzane e zucchine che pensano alla linea. 2 di queste sono assolutamente vegetariane. Pronte in pochi minuti, queste insalate sono nutrienti e pensate per chiunque desideri dimagrire o mantenersi in forma. Ecco come prepararle.

Legumi e sapori sconosciuti

Se non abbiamo mai pensato di unire dei legumi alle nostre insalate, questa è l’occasione giusta. La prima insalata può essere preparata davvero in tempo record. Con pochi ingredienti saporiti diamo vita a un piatto unico meraviglioso e pieno di colore.

Per la spesa serviranno 2 melanzane viola medie, pomodorini ciliegini, delle lenticchie cotte, rucola fresca e del formaggio primo sale (o altro stagionato). La preparazione prevede come cottura solo le melanzane arrostite con un leggero condimento. Per prepararlo bisogna unire un cucchiaio di olio a uno di limone, sale e un goccio di salsa di soia.

Arrostiamo le melanzane dopo averle tagliate a fette non troppo sottili. Poi, mettiamole sotto sale per un’ora e arrostiamole. In una ciotola da portata creiamo un letto di rucola. Poi uniamo i pomodorini tagliati a metà, dei filetti di melanzana arrostita, le lenticchie e dei cubetti di primo sale. L’insalata è pronta.

Se amiamo le zucchine, invece, allora cuociamo del farro. Tagliamo le zucchine a strisce con una mandolina. Irroriamole con sale, limone e basilico tritato. In una ciotola uniamo una latta di ceci precotti al farro ormai freddo. Uniamo anche le zucchine e altre erbe aromatiche a piacimento. Possiamo unire due cucchiai di ricotta fresca con timo e olio evo.

3 fresche insalate estive proteiche con melanzane e zucchine che pensano alla linea

L’ultima proposta è un’insalata non vegetariana che unisce zucchine e melanzane insieme. Gli altri ingredienti base sono il tonno e le uova sode. La quantità ovviamente varia in base al numero di persone a tavola. Tagliamo le zucchine e le melanzane a rondelle e arrostiamole. Una volta tiepide, in una ciotola, uniamo il tonno sgocciolato, le uova sode a fette e dell’indivia fresca. Possiamo anche pensare di servire questa insalata con una maionese leggera. Una manciata di capperi a guarnire e l’insalata è pronta.

