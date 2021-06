Abbiamo sicuramente sentito parlare dell’olio di cocco per delle ricette deliziose dal gusto esotico. Ad esempio, il risotto banana curry e cocco è veramente squisito.

Ma è riconosciuto che dal punto di vista della salute questo olio sia sicuramente più interessante per il suo effetto sulla pelle. È infatti un concentrato di acidi grassi saturi ed è infatti sconsigliato per chi soffre di colesterolo. Sulla pelle invece è un valido alleato grazie agli acidi caprilico e laurico che hanno un effetto devastante per le micosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Scopriamo tutti i benefici dell’olio di cocco che oltre ad essere un super alimento per cucinare buonissime ricette è un ottimo alleato per prevenire e curare le micosi

I batteri che causano le micosi si annidano fra le pieghe e gli interstizi della pelle. Comunemente creano fastidi alle unghie, nella bocca e nelle parti esterne degli organi genitali femminili.

Creiamo una soluzione composta da 30 ml di olio di cocco vegetale e 4 o 5 gocce di olio essenziale di lavanda o tea tree. Applichiamolo una volta al giorno sulla parte interessata per un utilizzo che va dai 15 giorni alle 3 settimane.

I 3 rimedi più comuni per prevenire e curare le micosi

Per purificarci scopriamo tutti i benefici dell’olio di cocco che oltre ad essere un super alimento per cucinare buonissime ricette è un ottimo alleato per prevenire e curare le micosi.

Per disinfettare e curare la bocca prepariamo un collutorio naturale con un cucchiaino di olio di cocco. Aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale di menta piperita e teniamo in bocca per sciacquare dai 10 ai 15 minuti senza inghiottire.

Lo stesso tipo di unguento si può utilizzare per le micosi dei piedi e preferire l’olio essenziale dell’albero del tè, di cannella di Ceylan o di citronella. È molto utile anche per gli sportivi che soffrono spesso di micosi alle unghie dei piedi a causa dell’intensa sudorazione.