Siamo abituati ad utilizzare il ginseng come alternativa al caffè, oppure come aggiunta al caffè, per renderlo più intenso. Ma cosa sappiamo di questa radice dalle proprietà miracolose? Scopriamo insieme tutti i segreti del ginseng e perché è considerato un toccasana miracoloso.

Il ginseng è originario dell’Asia, in particolare delle sue regioni più fredde come Nepal, Cina del Nord e Siberia. Il ginseng è una pianta erbacea perenne, non molto alta, dai fiori bianchi e dalle bacche rosse. La radice, simile a quella della carota, ricorda il corpo umano.

I molti utilizzi del ginseng

Secondo la medicina tradizionale cinese, questa pianta è considerata sia un elisir di lunga vita che un potente afrodisiaco, per le sue altissime qualità energetiche ed energizzanti. Si dice, ad esempio, che stimoli il desiderio, soprattutto negli uomini.

Tra i diversi tipi di ginseng (coreano, cinese, siberiano, americano, ecc.), ci sono delle proprietà fondamentali comuni. Vediamo quali sono.

Abbassa i livelli di glicemia;

Ha proprietà adattogene, cioè aiuta il corpo a reggere stress, fatica e stanchezza, sia mentali che fisiche;

Ha un potere afrodisiaco;

È un ottimo tonico grazie anche alle vitamine, olii essenziali, aminoacidi e minerali che contiene.

Questa radice speciale va ad influire direttamente sul cervello, riducendo i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress.

Come utilizzare il ginseng?

Scopriamo insieme tutti i segreti del ginseng e perché è considerato un toccasana miracoloso.

Principalmente questo potente tonico si usa in infuso, lasciando qualche grammo di radice in infusione per una decina di minuti. Può essere anche usato sotto forma di tintura, concentrato.

Per l’infusione ci sono delle dosi raccomandate: mai superare i 500mg di radice al giorno!

Effetti collaterali del troppo utilizzo

Come tutte le piante, un utilizzo eccessivo può causare problemi. In questo caso, come per il caffè, la gravità varia dalla qualità e dalla dose assunta. È da evitare durante gravidanza e allattamento. Sempre come per il caffè, un troppo utilizzo crea tachicardia, ansia, tremori, palpitazioni, insonnia e pressione alta.

I benefici di questa radice sono molti e molto intensi, però non si deve abusare, come in tutte le cose. Mai assumere il ginseng oltre tre mesi consecutivi.