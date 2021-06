È sbalorditivo sapere di quanto diminuisce  il colesterolo buono di una persona adulta quando dorme al sotto di queste ore ogni giorno

Al contrario di quello che comunemente si pensa del colesterolo, questa sostanza grassa, presente nel sangue e prodotta dal fegato, è fondamentale per il corretto funzionamento dell’organismo umano, purché in quantità fisiologiche.

Il colesterolo, infatti, è indispensabile per la costruzione di cellule sane.

Quando, invece, è in eccesso, ossia supera le quantità fisiologiche, costituisce uno dei maggiori fattori di rischio per le malattie cardiache.

Può causare, infatti, dei depositi di grasso nei vari vasi sanguigni, ostruendo il passaggio del sangue e provocando ictus e infarto.

Il colesterolo è alto quando il suo valore nel sangue supera ì 240 mg/dl.

Pertanto, è importante seguire una corretta alimentazione, e periodicamente sottoporsi a dei controlli per verificarne i livelli nel sangue.

Quest’oggi, invece, con i Consulenti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa capiremo che, al di là di alcuni cibi che possono far aumentare il livello di colesterolo nel sangue se assunti in dosi non corrette, come ad esempio i formaggi, le uova, la carne e molti altri, anche lo stile di vita, soprattutto quando poco sano, può influire sui livelli di colesterolo nel sangue, aumentando i rischi di malattie cardiovascolari.

È sbalorditivo sapere di quanto diminuisce il colesterolo buono di una persona adulta quando dorme al di sotto di queste ore ogni giorno.

La ricercatrice Vilma Aho dell’Università di Helsinki, Istituto di Biomedicina, ed alcuni suoi colleghi hanno dimostrato come dormire poco danneggi cuore e vasi sanguigni.

21 persone sono state sottoposte ad una privazione del sonno per una settimana e, all’esito dell’esperimento in laboratorio, gli studiosi hanno confermato i propri sospetti.

In una persona adulta che non dorme a sufficienza, il livello di colesterolo buono, ossia di lipoproteine HDL, diminuisce.

Anche altri due studi epidemiologici, su 2221 giovani e 518 persone, hanno confermato che la mancanza di sonno altera il metabolismo del colesterolo.

Basta, infatti, una sola settimana di sonno insufficiente per assistere ai primi cambiamenti metabolici.

Per cui secondo le linee guida della National Sleep Foundation una persona adulta dovrebbe dormire almeno sette ore a notte.