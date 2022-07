Almeno una volta nella vita ad ognuno di noi sarà venuto il dubbio di essere preso di mira da qualche malintenzionato. Questa figura, purtroppo, nella maggior parte dei casi non è mai uno sconosciuto: infatti può celarsi dietro ai panni di un genitore, un amico, un vicino di casa oppure un ex partner. Spesso, però, quando ci si ritrova in questo genere di situazioni non è facile reagire in maniera equilibrata e furba, dato che si viene assaliti da ansie e paranoie. Per questo oggi spieghiamo come possiamo fare per difenderci ed eventualmente capire che cosa stia succedendo. Oggi quindi scopriamo se qualcuno ci spia e controlla all’interno della nostra abitazione con un escamotage che non tutti conoscono. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

I piccoli trucchi da sapere quando non ci si sente al sicuro

Se si è in questo genere di situazione, per quanto sia spiacevole, è necessario mantenere la calma e creare una apposita documentazione. È bene infatti tracciare tutte gli eventi che ci sembrano strani, come chiamate anonime o messaggi minatori, e se possibile verificarle anche in presenza di alcuni testimoni. Inoltre è poi molto utile fare attenzione alle coincidenze. Se capita di trovare la persona che sospettiamo ci spii nei posti che si frequentano o se si cambia un’abitudine e qualcuno dimostra di saperlo è il caso di prendere nota di tutti questi avvenimenti. Se il fenomeno è frequenta si consiglia di girare in compagnia.

Scopriamo se qualcuno ci spia e controlla in casa con un semplice trucco

Quando si prova questo livello di stress, però, è comune non sentirsi nemmeno più al sicuro in casa propria e incominciare a sospettare di essere guardati anche nei propri momenti più intimi. Al giorno d’oggi, infatti, è molto facile camuffare una telecamera. Spesso, infatti, si possono trovare incorporate a degli oggetti quotidiani che non destano sospetti, come ad esempio il caricabatterie. Però c’è un modo per svelarne la presenza. Tutti questi dispositivi per registrare immagini e video hanno bisogno di una connessione internet. Basta infatti comprare dei rivelatori di apparati spia che ci permetteranno di localizzarli tramite un segnale acustico. Un altro modo invece per esserne sicuri è quello di puntare una luce sugli oggetti e verificare se si vede il riflesso delle lenti. Questo procedimento, però, potrebbe risultare più lungo e laborioso.

